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MORT: VanEck Mortgage REIT Income ETF
Курс MORT за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.70, а максимальная — 9.84.
Следите за динамикой VanEck Mortgage REIT Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MORT сегодня?
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) сегодня оценивается на уровне 9.79. Инструмент торгуется в пределах 9.70 - 9.84, вчерашнее закрытие составило 9.88, а торговый объем достиг 703. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MORT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Mortgage REIT Income ETF?
VanEck Mortgage REIT Income ETF в настоящее время оценивается в 9.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.85% и USD. Отслеживайте движения MORT на графике в реальном времени.
Как купить акции MORT?
Вы можете купить акции VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) по текущей цене 9.79. Ордера обычно размещаются около 9.79 или 10.09, тогда как 703 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MORT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MORT?
Инвестирование в VanEck Mortgage REIT Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.59 - 11.44 и текущей цены 9.79. Многие сравнивают 0.20% и -7.20% перед размещением ордеров на 9.79 или 10.09. Изучайте ежедневные изменения цены MORT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Mortgage REIT Income ETF?
Самая высокая цена VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) за последний год составила 11.44. Акции заметно колебались в пределах 9.59 - 11.44, сравнение с 9.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Mortgage REIT Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Mortgage REIT Income ETF?
Самая низкая цена VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) за год составила 9.59. Сравнение с текущими 9.79 и 9.59 - 11.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MORT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MORT?
В прошлом VanEck Mortgage REIT Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.88 и -9.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.88
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.79
- Ask
- 10.09
- Low
- 9.70
- High
- 9.84
- Объем
- 703
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -7.20%
- Годовое изменение
- -9.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%