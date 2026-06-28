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MORT: VanEck Mortgage REIT Income ETF

9.79 USD 0.09 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MORT за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.70, а максимальная — 9.84.

Следите за динамикой VanEck Mortgage REIT Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MORT сегодня?

VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) сегодня оценивается на уровне 9.79. Инструмент торгуется в пределах 9.70 - 9.84, вчерашнее закрытие составило 9.88, а торговый объем достиг 703. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MORT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Mortgage REIT Income ETF?

VanEck Mortgage REIT Income ETF в настоящее время оценивается в 9.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.85% и USD. Отслеживайте движения MORT на графике в реальном времени.

Как купить акции MORT?

Вы можете купить акции VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) по текущей цене 9.79. Ордера обычно размещаются около 9.79 или 10.09, тогда как 703 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MORT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MORT?

Инвестирование в VanEck Mortgage REIT Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.59 - 11.44 и текущей цены 9.79. Многие сравнивают 0.20% и -7.20% перед размещением ордеров на 9.79 или 10.09. Изучайте ежедневные изменения цены MORT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Mortgage REIT Income ETF?

Самая высокая цена VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) за последний год составила 11.44. Акции заметно колебались в пределах 9.59 - 11.44, сравнение с 9.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Mortgage REIT Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Mortgage REIT Income ETF?

Самая низкая цена VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) за год составила 9.59. Сравнение с текущими 9.79 и 9.59 - 11.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MORT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MORT?

В прошлом VanEck Mortgage REIT Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.88 и -9.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.70 9.84
Годовой диапазон
9.59 11.44
Предыдущее закрытие
9.88
Open
9.83
Bid
9.79
Ask
10.09
Low
9.70
High
9.84
Объем
703
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-7.20%
Годовое изменение
-9.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%