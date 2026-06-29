MORT: VanEck Mortgage REIT Income ETF
今日MORT汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点9.79和高点9.94进行交易。
关注VanEck Mortgage REIT Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MORT股票今天的价格是多少？
VanEck Mortgage REIT Income ETF股票今天的定价为9.92。它在9.79 - 9.94范围内交易，昨天的收盘价为9.79，交易量达到273。MORT的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Mortgage REIT Income ETF股票是否支付股息？
VanEck Mortgage REIT Income ETF目前的价值为9.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.66%和USD。实时查看图表以跟踪MORT走势。
如何购买MORT股票？
您可以以9.92的当前价格购买VanEck Mortgage REIT Income ETF股票。订单通常设置在9.92或10.22附近，而273和1.33%显示市场活动。立即关注MORT的实时图表更新。
如何投资MORT股票？
投资VanEck Mortgage REIT Income ETF需要考虑年度范围9.59 - 11.44和当前价格9.92。许多人在以9.92或10.22下订单之前，会比较1.54%和。实时查看MORT价格图表，了解每日变化。
VanEck Mortgage REIT Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Mortgage REIT Income ETF的最高价格是11.44。在9.59 - 11.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Mortgage REIT Income ETF的绩效。
VanEck Mortgage REIT Income ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Mortgage REIT Income ETF（MORT）的最低价格为9.59。将其与当前的9.92和9.59 - 11.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MORT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MORT股票是什么时候拆分的？
VanEck Mortgage REIT Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.79和-8.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.79
- 开盘价
- 9.79
- 卖价
- 9.92
- 买价
- 10.22
- 最低价
- 9.79
- 最高价
- 9.94
- 交易量
- 273
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 1.54%
- 6个月变化
- -5.97%
- 年变化
- -8.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%