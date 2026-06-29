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MORT: VanEck Mortgage REIT Income ETF

9.92 USD 0.13 (1.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MORT汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点9.79和高点9.94进行交易。

关注VanEck Mortgage REIT Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MORT新闻

常见问题解答

MORT股票今天的价格是多少？

VanEck Mortgage REIT Income ETF股票今天的定价为9.92。它在9.79 - 9.94范围内交易，昨天的收盘价为9.79，交易量达到273。MORT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Mortgage REIT Income ETF股票是否支付股息？

VanEck Mortgage REIT Income ETF目前的价值为9.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.66%和USD。实时查看图表以跟踪MORT走势。

如何购买MORT股票？

您可以以9.92的当前价格购买VanEck Mortgage REIT Income ETF股票。订单通常设置在9.92或10.22附近，而273和1.33%显示市场活动。立即关注MORT的实时图表更新。

如何投资MORT股票？

投资VanEck Mortgage REIT Income ETF需要考虑年度范围9.59 - 11.44和当前价格9.92。许多人在以9.92或10.22下订单之前，会比较1.54%和。实时查看MORT价格图表，了解每日变化。

VanEck Mortgage REIT Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Mortgage REIT Income ETF的最高价格是11.44。在9.59 - 11.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Mortgage REIT Income ETF的绩效。

VanEck Mortgage REIT Income ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Mortgage REIT Income ETF（MORT）的最低价格为9.59。将其与当前的9.92和9.59 - 11.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MORT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MORT股票是什么时候拆分的？

VanEck Mortgage REIT Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.79和-8.66%中可见。

日范围
9.79 9.94
年范围
9.59 11.44
前一天收盘价
9.79
开盘价
9.79
卖价
9.92
买价
10.22
最低价
9.79
最高价
9.94
交易量
273
日变化
1.33%
月变化
1.54%
6个月变化
-5.97%
年变化
-8.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%