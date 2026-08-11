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MODL: VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Курс MODL за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.79, а максимальная — 52.99.
Следите за динамикой VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MODL сегодня?
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) сегодня оценивается на уровне 52.87. Инструмент торгуется в пределах 52.79 - 52.99, вчерашнее закрытие составило 52.84, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MODL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF?
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF в настоящее время оценивается в 52.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.86% и USD. Отслеживайте движения MODL на графике в реальном времени.
Как купить акции MODL?
Вы можете купить акции VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) по текущей цене 52.87. Ордера обычно размещаются около 52.87 или 53.17, тогда как 62 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MODL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MODL?
Инвестирование в VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF предполагает учет годового диапазона 43.39 - 52.99 и текущей цены 52.87. Многие сравнивают 3.10% и 13.19% перед размещением ордеров на 52.87 или 53.17. Изучайте ежедневные изменения цены MODL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF?
Самая высокая цена VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) за последний год составила 52.99. Акции заметно колебались в пределах 43.39 - 52.99, сравнение с 52.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF?
Самая низкая цена VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) за год составила 43.39. Сравнение с текущими 52.87 и 43.39 - 52.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MODL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MODL?
В прошлом VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.84 и 19.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.84
- Open
- 52.79
- Bid
- 52.87
- Ask
- 53.17
- Low
- 52.79
- High
- 52.99
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 3.10%
- 6-месячное изменение
- 13.19%
- Годовое изменение
- 19.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%