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MODL: VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

52.87 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MODL за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.79, а максимальная — 52.99.

Следите за динамикой VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MODL сегодня?

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) сегодня оценивается на уровне 52.87. Инструмент торгуется в пределах 52.79 - 52.99, вчерашнее закрытие составило 52.84, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MODL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF?

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF в настоящее время оценивается в 52.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.86% и USD. Отслеживайте движения MODL на графике в реальном времени.

Как купить акции MODL?

Вы можете купить акции VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) по текущей цене 52.87. Ордера обычно размещаются около 52.87 или 53.17, тогда как 62 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MODL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MODL?

Инвестирование в VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF предполагает учет годового диапазона 43.39 - 52.99 и текущей цены 52.87. Многие сравнивают 3.10% и 13.19% перед размещением ордеров на 52.87 или 53.17. Изучайте ежедневные изменения цены MODL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF?

Самая высокая цена VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) за последний год составила 52.99. Акции заметно колебались в пределах 43.39 - 52.99, сравнение с 52.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF?

Самая низкая цена VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) за год составила 43.39. Сравнение с текущими 52.87 и 43.39 - 52.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MODL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MODL?

В прошлом VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.84 и 19.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.79 52.99
Годовой диапазон
43.39 52.99
Предыдущее закрытие
52.84
Open
52.79
Bid
52.87
Ask
53.17
Low
52.79
High
52.99
Объем
62
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
3.10%
6-месячное изменение
13.19%
Годовое изменение
19.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%