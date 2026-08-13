MODL: VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
今日MODL汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点52.73和高点52.99进行交易。
关注VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MODL股票今天的价格是多少？
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票今天的定价为52.73。它在52.73 - 52.99范围内交易，昨天的收盘价为52.87，交易量达到42。MODL的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票是否支付股息？
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF目前的价值为52.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.54%和USD。实时查看图表以跟踪MODL走势。
如何购买MODL股票？
您可以以52.73的当前价格购买VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票。订单通常设置在52.73或53.03附近，而42和-0.49%显示市场活动。立即关注MODL的实时图表更新。
如何投资MODL股票？
投资VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF需要考虑年度范围43.39 - 52.99和当前价格52.73。许多人在以52.73或53.03下订单之前，会比较2.83%和。实时查看MODL价格图表，了解每日变化。
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF的最高价格是52.99。在43.39 - 52.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF的绩效。
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF（MODL）的最低价格为43.39。将其与当前的52.73和43.39 - 52.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MODL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MODL股票是什么时候拆分的？
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.87和19.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.87
- 开盘价
- 52.99
- 卖价
- 52.73
- 买价
- 53.03
- 最低价
- 52.73
- 最高价
- 52.99
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 2.83%
- 6个月变化
- 12.89%
- 年变化
- 19.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%