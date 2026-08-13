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MODL: VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

52.73 USD 0.14 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MODL汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点52.73和高点52.99进行交易。

关注VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MODL股票今天的价格是多少？

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票今天的定价为52.73。它在52.73 - 52.99范围内交易，昨天的收盘价为52.87，交易量达到42。MODL的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票是否支付股息？

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF目前的价值为52.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.54%和USD。实时查看图表以跟踪MODL走势。

如何购买MODL股票？

您可以以52.73的当前价格购买VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票。订单通常设置在52.73或53.03附近，而42和-0.49%显示市场活动。立即关注MODL的实时图表更新。

如何投资MODL股票？

投资VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF需要考虑年度范围43.39 - 52.99和当前价格52.73。许多人在以52.73或53.03下订单之前，会比较2.83%和。实时查看MODL价格图表，了解每日变化。

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF的最高价格是52.99。在43.39 - 52.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF的绩效。

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF（MODL）的最低价格为43.39。将其与当前的52.73和43.39 - 52.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MODL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MODL股票是什么时候拆分的？

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.87和19.54%中可见。

日范围
52.73 52.99
年范围
43.39 52.99
前一天收盘价
52.87
开盘价
52.99
卖价
52.73
买价
53.03
最低价
52.73
最高价
52.99
交易量
42
日变化
-0.26%
月变化
2.83%
6个月变化
12.89%
年变化
19.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%