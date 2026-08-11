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MNZL: Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF
Курс MNZL за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.49, а максимальная — 60.71.
Следите за динамикой Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MNZL сегодня?
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) сегодня оценивается на уровне 60.55. Инструмент торгуется в пределах 60.49 - 60.71, вчерашнее закрытие составило 60.68, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MNZL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF?
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF в настоящее время оценивается в 60.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.44% и USD. Отслеживайте движения MNZL на графике в реальном времени.
Как купить акции MNZL?
Вы можете купить акции Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) по текущей цене 60.55. Ордера обычно размещаются около 60.55 или 60.85, тогда как 15 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MNZL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MNZL?
Инвестирование в Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF предполагает учет годового диапазона 48.79 - 62.39 и текущей цены 60.55. Многие сравнивают 3.56% и 13.14% перед размещением ордеров на 60.55 или 60.85. Изучайте ежедневные изменения цены MNZL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF?
Самая высокая цена Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) за последний год составила 62.39. Акции заметно колебались в пределах 48.79 - 62.39, сравнение с 60.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF?
Самая низкая цена Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) за год составила 48.79. Сравнение с текущими 60.55 и 48.79 - 62.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MNZL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MNZL?
В прошлом Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.68 и 21.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.68
- Open
- 60.68
- Bid
- 60.55
- Ask
- 60.85
- Low
- 60.49
- High
- 60.71
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 3.56%
- 6-месячное изменение
- 13.14%
- Годовое изменение
- 21.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%