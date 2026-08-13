MNZL: Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF
今日MNZL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点60.41和高点60.67进行交易。
关注Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MNZL股票今天的价格是多少？
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票今天的定价为60.48。它在60.41 - 60.67范围内交易，昨天的收盘价为60.55，交易量达到6。MNZL的实时价格图表显示了这些更新。
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票是否支付股息？
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF目前的价值为60.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.30%和USD。实时查看图表以跟踪MNZL走势。
如何购买MNZL股票？
您可以以60.48的当前价格购买Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票。订单通常设置在60.48或60.78附近，而6和-0.31%显示市场活动。立即关注MNZL的实时图表更新。
如何投资MNZL股票？
投资Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF需要考虑年度范围48.79 - 62.39和当前价格60.48。许多人在以60.48或60.78下订单之前，会比较3.44%和。实时查看MNZL价格图表，了解每日变化。
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF的最高价格是62.39。在48.79 - 62.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF的绩效。
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票的最低价格是多少？
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF（MNZL）的最低价格为48.79。将其与当前的60.48和48.79 - 62.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MNZL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MNZL股票是什么时候拆分的？
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.55和21.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.55
- 开盘价
- 60.67
- 卖价
- 60.48
- 买价
- 60.78
- 最低价
- 60.41
- 最高价
- 60.67
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 3.44%
- 6个月变化
- 13.00%
- 年变化
- 21.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%