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MNZL: Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF

60.48 USD 0.07 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MNZL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点60.41和高点60.67进行交易。

关注Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MNZL股票今天的价格是多少？

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票今天的定价为60.48。它在60.41 - 60.67范围内交易，昨天的收盘价为60.55，交易量达到6。MNZL的实时价格图表显示了这些更新。

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票是否支付股息？

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF目前的价值为60.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.30%和USD。实时查看图表以跟踪MNZL走势。

如何购买MNZL股票？

您可以以60.48的当前价格购买Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票。订单通常设置在60.48或60.78附近，而6和-0.31%显示市场活动。立即关注MNZL的实时图表更新。

如何投资MNZL股票？

投资Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF需要考虑年度范围48.79 - 62.39和当前价格60.48。许多人在以60.48或60.78下订单之前，会比较3.44%和。实时查看MNZL价格图表，了解每日变化。

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF的最高价格是62.39。在48.79 - 62.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF的绩效。

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票的最低价格是多少？

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF（MNZL）的最低价格为48.79。将其与当前的60.48和48.79 - 62.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MNZL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MNZL股票是什么时候拆分的？

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.55和21.30%中可见。

日范围
60.41 60.67
年范围
48.79 62.39
前一天收盘价
60.55
开盘价
60.67
卖价
60.48
买价
60.78
最低价
60.41
最高价
60.67
交易量
6
日变化
-0.12%
月变化
3.44%
6个月变化
13.00%
年变化
21.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%