MNZL股票今天的价格是多少？ Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票今天的定价为60.48。它在60.41 - 60.67范围内交易，昨天的收盘价为60.55，交易量达到6。MNZL的实时价格图表显示了这些更新。

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票是否支付股息？ Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF目前的价值为60.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.30%和USD。实时查看图表以跟踪MNZL走势。

如何购买MNZL股票？ 您可以以60.48的当前价格购买Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票。订单通常设置在60.48或60.78附近，而6和-0.31%显示市场活动。立即关注MNZL的实时图表更新。

如何投资MNZL股票？ 投资Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF需要考虑年度范围48.79 - 62.39和当前价格60.48。许多人在以60.48或60.78下订单之前，会比较3.44%和。实时查看MNZL价格图表，了解每日变化。

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF的最高价格是62.39。在48.79 - 62.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF的绩效。

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF股票的最低价格是多少？ Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF（MNZL）的最低价格为48.79。将其与当前的60.48和48.79 - 62.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MNZL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。