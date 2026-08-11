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MNRS: Grayscale Bitcoin Miners ETF

32.76 USD 1.34 (3.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MNRS за сегодня изменился на -3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.54, а максимальная — 33.24.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MNRS сегодня?

Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) сегодня оценивается на уровне 32.76. Инструмент торгуется в пределах 32.54 - 33.24, вчерашнее закрытие составило 34.10, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MNRS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Miners ETF?

Grayscale Bitcoin Miners ETF в настоящее время оценивается в 32.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения MNRS на графике в реальном времени.

Как купить акции MNRS?

Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) по текущей цене 32.76. Ордера обычно размещаются около 32.76 или 33.06, тогда как 8 и -1.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MNRS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MNRS?

Инвестирование в Grayscale Bitcoin Miners ETF предполагает учет годового диапазона 23.24 - 52.63 и текущей цены 32.76. Многие сравнивают -8.54% и 13.65% перед размещением ордеров на 32.76 или 33.06. Изучайте ежедневные изменения цены MNRS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Miners ETF?

Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) за последний год составила 52.63. Акции заметно колебались в пределах 23.24 - 52.63, сравнение с 34.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Miners ETF?

Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) за год составила 23.24. Сравнение с текущими 32.76 и 23.24 - 52.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MNRS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MNRS?

В прошлом Grayscale Bitcoin Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.10 и 10.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.54 33.24
Годовой диапазон
23.24 52.63
Предыдущее закрытие
34.10
Open
33.24
Bid
32.76
Ask
33.06
Low
32.54
High
33.24
Объем
8
Дневное изменение
-3.93%
Месячное изменение
-8.54%
6-месячное изменение
13.65%
Годовое изменение
10.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%