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MNRS: Grayscale Bitcoin Miners ETF
Курс MNRS за сегодня изменился на -3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.54, а максимальная — 33.24.
Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MNRS сегодня?
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) сегодня оценивается на уровне 32.76. Инструмент торгуется в пределах 32.54 - 33.24, вчерашнее закрытие составило 34.10, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MNRS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Miners ETF?
Grayscale Bitcoin Miners ETF в настоящее время оценивается в 32.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения MNRS на графике в реальном времени.
Как купить акции MNRS?
Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) по текущей цене 32.76. Ордера обычно размещаются около 32.76 или 33.06, тогда как 8 и -1.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MNRS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MNRS?
Инвестирование в Grayscale Bitcoin Miners ETF предполагает учет годового диапазона 23.24 - 52.63 и текущей цены 32.76. Многие сравнивают -8.54% и 13.65% перед размещением ордеров на 32.76 или 33.06. Изучайте ежедневные изменения цены MNRS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Miners ETF?
Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) за последний год составила 52.63. Акции заметно колебались в пределах 23.24 - 52.63, сравнение с 34.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Miners ETF?
Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) за год составила 23.24. Сравнение с текущими 32.76 и 23.24 - 52.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MNRS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MNRS?
В прошлом Grayscale Bitcoin Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.10 и 10.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.10
- Open
- 33.24
- Bid
- 32.76
- Ask
- 33.06
- Low
- 32.54
- High
- 33.24
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -3.93%
- Месячное изменение
- -8.54%
- 6-месячное изменение
- 13.65%
- Годовое изменение
- 10.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%