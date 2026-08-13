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MNRS: Grayscale Bitcoin Miners ETF

33.23 USD 0.47 (1.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MNRS汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点33.14和高点33.52进行交易。

关注Grayscale Bitcoin Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MNRS股票今天的价格是多少？

Grayscale Bitcoin Miners ETF股票今天的定价为33.23。它在33.14 - 33.52范围内交易，昨天的收盘价为32.76，交易量达到3。MNRS的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Bitcoin Miners ETF股票是否支付股息？

Grayscale Bitcoin Miners ETF目前的价值为33.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪MNRS走势。

如何购买MNRS股票？

您可以以33.23的当前价格购买Grayscale Bitcoin Miners ETF股票。订单通常设置在33.23或33.53附近，而3和-0.87%显示市场活动。立即关注MNRS的实时图表更新。

如何投资MNRS股票？

投资Grayscale Bitcoin Miners ETF需要考虑年度范围23.24 - 52.63和当前价格33.23。许多人在以33.23或33.53下订单之前，会比较-7.23%和。实时查看MNRS价格图表，了解每日变化。

Grayscale Bitcoin Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Bitcoin Miners ETF的最高价格是52.63。在23.24 - 52.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Bitcoin Miners ETF的绩效。

Grayscale Bitcoin Miners ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale Bitcoin Miners ETF（MNRS）的最低价格为23.24。将其与当前的33.23和23.24 - 52.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MNRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MNRS股票是什么时候拆分的？

Grayscale Bitcoin Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.76和12.36%中可见。

日范围
33.14 33.52
年范围
23.24 52.63
前一天收盘价
32.76
开盘价
33.52
卖价
33.23
买价
33.53
最低价
33.14
最高价
33.52
交易量
3
日变化
1.43%
月变化
-7.23%
6个月变化
15.28%
年变化
12.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%