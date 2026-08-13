MNRS: Grayscale Bitcoin Miners ETF
今日MNRS汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点33.14和高点33.52进行交易。
关注Grayscale Bitcoin Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MNRS股票今天的价格是多少？
Grayscale Bitcoin Miners ETF股票今天的定价为33.23。它在33.14 - 33.52范围内交易，昨天的收盘价为32.76，交易量达到3。MNRS的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale Bitcoin Miners ETF股票是否支付股息？
Grayscale Bitcoin Miners ETF目前的价值为33.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪MNRS走势。
如何购买MNRS股票？
您可以以33.23的当前价格购买Grayscale Bitcoin Miners ETF股票。订单通常设置在33.23或33.53附近，而3和-0.87%显示市场活动。立即关注MNRS的实时图表更新。
如何投资MNRS股票？
投资Grayscale Bitcoin Miners ETF需要考虑年度范围23.24 - 52.63和当前价格33.23。许多人在以33.23或33.53下订单之前，会比较-7.23%和。实时查看MNRS价格图表，了解每日变化。
Grayscale Bitcoin Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale Bitcoin Miners ETF的最高价格是52.63。在23.24 - 52.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Bitcoin Miners ETF的绩效。
Grayscale Bitcoin Miners ETF股票的最低价格是多少？
Grayscale Bitcoin Miners ETF（MNRS）的最低价格为23.24。将其与当前的33.23和23.24 - 52.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MNRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MNRS股票是什么时候拆分的？
Grayscale Bitcoin Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.76和12.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.76
- 开盘价
- 33.52
- 卖价
- 33.23
- 买价
- 33.53
- 最低价
- 33.14
- 最高价
- 33.52
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.43%
- 月变化
- -7.23%
- 6个月变化
- 15.28%
- 年变化
- 12.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%