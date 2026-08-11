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MMMA: NYLI MacKay Muni Allocation ETF

25.15 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MMMA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.13, а максимальная — 25.15.

Следите за динамикой NYLI MacKay Muni Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MMMA сегодня?

NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) сегодня оценивается на уровне 25.15. Инструмент торгуется в пределах 25.13 - 25.15, вчерашнее закрытие составило 25.13, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NYLI MacKay Muni Allocation ETF?

NYLI MacKay Muni Allocation ETF в настоящее время оценивается в 25.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения MMMA на графике в реальном времени.

Как купить акции MMMA?

Вы можете купить акции NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) по текущей цене 25.15. Ордера обычно размещаются около 25.15 или 25.45, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MMMA?

Инвестирование в NYLI MacKay Muni Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 24.94 - 25.68 и текущей цены 25.15. Многие сравнивают 0.36% и -1.33% перед размещением ордеров на 25.15 или 25.45. Изучайте ежедневные изменения цены MMMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NYLI MacKay Muni Allocation ETF?

Самая высокая цена NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) за последний год составила 25.68. Акции заметно колебались в пределах 24.94 - 25.68, сравнение с 25.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NYLI MacKay Muni Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NYLI MacKay Muni Allocation ETF?

Самая низкая цена NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) за год составила 24.94. Сравнение с текущими 25.15 и 24.94 - 25.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MMMA?

В прошлом NYLI MacKay Muni Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.13 и 0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.13 25.15
Годовой диапазон
24.94 25.68
Предыдущее закрытие
25.13
Open
25.15
Bid
25.15
Ask
25.45
Low
25.13
High
25.15
Объем
3
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.33%
Годовое изменение
0.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%