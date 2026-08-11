- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MMMA: NYLI MacKay Muni Allocation ETF
Курс MMMA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.13, а максимальная — 25.15.
Следите за динамикой NYLI MacKay Muni Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMMA сегодня?
NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) сегодня оценивается на уровне 25.15. Инструмент торгуется в пределах 25.13 - 25.15, вчерашнее закрытие составило 25.13, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NYLI MacKay Muni Allocation ETF?
NYLI MacKay Muni Allocation ETF в настоящее время оценивается в 25.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения MMMA на графике в реальном времени.
Как купить акции MMMA?
Вы можете купить акции NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) по текущей цене 25.15. Ордера обычно размещаются около 25.15 или 25.45, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMMA?
Инвестирование в NYLI MacKay Muni Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 24.94 - 25.68 и текущей цены 25.15. Многие сравнивают 0.36% и -1.33% перед размещением ордеров на 25.15 или 25.45. Изучайте ежедневные изменения цены MMMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NYLI MacKay Muni Allocation ETF?
Самая высокая цена NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) за последний год составила 25.68. Акции заметно колебались в пределах 24.94 - 25.68, сравнение с 25.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NYLI MacKay Muni Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NYLI MacKay Muni Allocation ETF?
Самая низкая цена NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) за год составила 24.94. Сравнение с текущими 25.15 и 24.94 - 25.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMMA?
В прошлом NYLI MacKay Muni Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.13 и 0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.13
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Low
- 25.13
- High
- 25.15
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.33%
- Годовое изменение
- 0.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%