MMMA: NYLI MacKay Muni Allocation ETF
今日MMMA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.16和高点25.16进行交易。
关注NYLI MacKay Muni Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MMMA股票今天的价格是多少？
NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票今天的定价为25.16。它在25.16 - 25.16范围内交易，昨天的收盘价为25.15，交易量达到1。MMMA的实时价格图表显示了这些更新。
NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票是否支付股息？
NYLI MacKay Muni Allocation ETF目前的价值为25.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.64%和USD。实时查看图表以跟踪MMMA走势。
如何购买MMMA股票？
您可以以25.16的当前价格购买NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票。订单通常设置在25.16或25.46附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MMMA的实时图表更新。
如何投资MMMA股票？
投资NYLI MacKay Muni Allocation ETF需要考虑年度范围24.94 - 25.68和当前价格25.16。许多人在以25.16或25.46下订单之前，会比较0.40%和。实时查看MMMA价格图表，了解每日变化。
NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NYLI MacKay Muni Allocation ETF的最高价格是25.68。在24.94 - 25.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Muni Allocation ETF的绩效。
NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票的最低价格是多少？
NYLI MacKay Muni Allocation ETF（MMMA）的最低价格为24.94。将其与当前的25.16和24.94 - 25.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MMMA股票是什么时候拆分的？
NYLI MacKay Muni Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.15和0.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.15
- 开盘价
- 25.16
- 卖价
- 25.16
- 买价
- 25.46
- 最低价
- 25.16
- 最高价
- 25.16
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- -1.29%
- 年变化
- 0.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%