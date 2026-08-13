MMMA股票今天的价格是多少？ NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票今天的定价为25.16。它在25.16 - 25.16范围内交易，昨天的收盘价为25.15，交易量达到1。MMMA的实时价格图表显示了这些更新。

NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票是否支付股息？ NYLI MacKay Muni Allocation ETF目前的价值为25.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.64%和USD。实时查看图表以跟踪MMMA走势。

如何购买MMMA股票？ 您可以以25.16的当前价格购买NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票。订单通常设置在25.16或25.46附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MMMA的实时图表更新。

如何投资MMMA股票？ 投资NYLI MacKay Muni Allocation ETF需要考虑年度范围24.94 - 25.68和当前价格25.16。许多人在以25.16或25.46下订单之前，会比较0.40%和。实时查看MMMA价格图表，了解每日变化。

NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NYLI MacKay Muni Allocation ETF的最高价格是25.68。在24.94 - 25.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Muni Allocation ETF的绩效。

NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票的最低价格是多少？ NYLI MacKay Muni Allocation ETF（MMMA）的最低价格为24.94。将其与当前的25.16和24.94 - 25.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。