报价部分
货币 / MMMA
回到股票

MMMA: NYLI MacKay Muni Allocation ETF

25.16 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MMMA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.16和高点25.16进行交易。

关注NYLI MacKay Muni Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MMMA股票今天的价格是多少？

NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票今天的定价为25.16。它在25.16 - 25.16范围内交易，昨天的收盘价为25.15，交易量达到1。MMMA的实时价格图表显示了这些更新。

NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票是否支付股息？

NYLI MacKay Muni Allocation ETF目前的价值为25.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.64%和USD。实时查看图表以跟踪MMMA走势。

如何购买MMMA股票？

您可以以25.16的当前价格购买NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票。订单通常设置在25.16或25.46附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MMMA的实时图表更新。

如何投资MMMA股票？

投资NYLI MacKay Muni Allocation ETF需要考虑年度范围24.94 - 25.68和当前价格25.16。许多人在以25.16或25.46下订单之前，会比较0.40%和。实时查看MMMA价格图表，了解每日变化。

NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NYLI MacKay Muni Allocation ETF的最高价格是25.68。在24.94 - 25.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Muni Allocation ETF的绩效。

NYLI MacKay Muni Allocation ETF股票的最低价格是多少？

NYLI MacKay Muni Allocation ETF（MMMA）的最低价格为24.94。将其与当前的25.16和24.94 - 25.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MMMA股票是什么时候拆分的？

NYLI MacKay Muni Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.15和0.64%中可见。

日范围
25.16 25.16
年范围
24.94 25.68
前一天收盘价
25.15
开盘价
25.16
卖价
25.16
买价
25.46
最低价
25.16
最高价
25.16
交易量
1
日变化
0.04%
月变化
0.40%
6个月变化
-1.29%
年变化
0.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%