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MMKT: Texas Capital Government Money Market ETF
Курс MMKT за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.20, а максимальная — 100.22.
Следите за динамикой Texas Capital Government Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMKT сегодня?
Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) сегодня оценивается на уровне 100.21. Инструмент торгуется в пределах 100.20 - 100.22, вчерашнее закрытие составило 100.19, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMKT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Texas Capital Government Money Market ETF?
Texas Capital Government Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.04% и USD. Отслеживайте движения MMKT на графике в реальном времени.
Как купить акции MMKT?
Вы можете купить акции Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) по текущей цене 100.21. Ордера обычно размещаются около 100.21 или 100.51, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMKT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMKT?
Инвестирование в Texas Capital Government Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.16 - 100.30 и текущей цены 100.21. Многие сравнивают 0.00% и -0.02% перед размещением ордеров на 100.21 или 100.51. Изучайте ежедневные изменения цены MMKT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Texas Capital Government Money Market ETF?
Самая высокая цена Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) за последний год составила 100.30. Акции заметно колебались в пределах 100.16 - 100.30, сравнение с 100.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Texas Capital Government Money Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Texas Capital Government Money Market ETF?
Самая низкая цена Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) за год составила 100.16. Сравнение с текущими 100.21 и 100.16 - 100.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMKT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMKT?
В прошлом Texas Capital Government Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.19 и -0.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.19
- Open
- 100.21
- Bid
- 100.21
- Ask
- 100.51
- Low
- 100.20
- High
- 100.22
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.02%
- Годовое изменение
- -0.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%