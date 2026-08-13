MMKT: Texas Capital Government Money Market ETF
今日MMKT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点100.21和高点100.23进行交易。
关注Texas Capital Government Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MMKT股票今天的价格是多少？
Texas Capital Government Money Market ETF股票今天的定价为100.21。它在100.21 - 100.23范围内交易，昨天的收盘价为100.21，交易量达到9。MMKT的实时价格图表显示了这些更新。
Texas Capital Government Money Market ETF股票是否支付股息？
Texas Capital Government Money Market ETF目前的价值为100.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.04%和USD。实时查看图表以跟踪MMKT走势。
如何购买MMKT股票？
您可以以100.21的当前价格购买Texas Capital Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.21或100.51附近，而9和-0.01%显示市场活动。立即关注MMKT的实时图表更新。
如何投资MMKT股票？
投资Texas Capital Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.16 - 100.30和当前价格100.21。许多人在以100.21或100.51下订单之前，会比较0.00%和。实时查看MMKT价格图表，了解每日变化。
Texas Capital Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Texas Capital Government Money Market ETF的最高价格是100.30。在100.16 - 100.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Capital Government Money Market ETF的绩效。
Texas Capital Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？
Texas Capital Government Money Market ETF（MMKT）的最低价格为100.16。将其与当前的100.21和100.16 - 100.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MMKT股票是什么时候拆分的？
Texas Capital Government Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.21和-0.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.21
- 开盘价
- 100.22
- 卖价
- 100.21
- 买价
- 100.51
- 最低价
- 100.21
- 最高价
- 100.23
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -0.02%
- 年变化
- -0.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%