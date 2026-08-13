MMKT股票今天的价格是多少？ Texas Capital Government Money Market ETF股票今天的定价为100.21。它在100.21 - 100.23范围内交易，昨天的收盘价为100.21，交易量达到9。MMKT的实时价格图表显示了这些更新。

Texas Capital Government Money Market ETF股票是否支付股息？ Texas Capital Government Money Market ETF目前的价值为100.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.04%和USD。实时查看图表以跟踪MMKT走势。

如何购买MMKT股票？ 您可以以100.21的当前价格购买Texas Capital Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.21或100.51附近，而9和-0.01%显示市场活动。立即关注MMKT的实时图表更新。

如何投资MMKT股票？ 投资Texas Capital Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.16 - 100.30和当前价格100.21。许多人在以100.21或100.51下订单之前，会比较0.00%和。实时查看MMKT价格图表，了解每日变化。

Texas Capital Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Texas Capital Government Money Market ETF的最高价格是100.30。在100.16 - 100.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Capital Government Money Market ETF的绩效。

Texas Capital Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？ Texas Capital Government Money Market ETF（MMKT）的最低价格为100.16。将其与当前的100.21和100.16 - 100.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。