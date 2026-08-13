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MMKT: Texas Capital Government Money Market ETF

100.21 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MMKT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点100.21和高点100.23进行交易。

关注Texas Capital Government Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MMKT股票今天的价格是多少？

Texas Capital Government Money Market ETF股票今天的定价为100.21。它在100.21 - 100.23范围内交易，昨天的收盘价为100.21，交易量达到9。MMKT的实时价格图表显示了这些更新。

Texas Capital Government Money Market ETF股票是否支付股息？

Texas Capital Government Money Market ETF目前的价值为100.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.04%和USD。实时查看图表以跟踪MMKT走势。

如何购买MMKT股票？

您可以以100.21的当前价格购买Texas Capital Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.21或100.51附近，而9和-0.01%显示市场活动。立即关注MMKT的实时图表更新。

如何投资MMKT股票？

投资Texas Capital Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.16 - 100.30和当前价格100.21。许多人在以100.21或100.51下订单之前，会比较0.00%和。实时查看MMKT价格图表，了解每日变化。

Texas Capital Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Texas Capital Government Money Market ETF的最高价格是100.30。在100.16 - 100.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Capital Government Money Market ETF的绩效。

Texas Capital Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？

Texas Capital Government Money Market ETF（MMKT）的最低价格为100.16。将其与当前的100.21和100.16 - 100.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MMKT股票是什么时候拆分的？

Texas Capital Government Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.21和-0.04%中可见。

日范围
100.21 100.23
年范围
100.16 100.30
前一天收盘价
100.21
开盘价
100.22
卖价
100.21
买价
100.51
最低价
100.21
最高价
100.23
交易量
9
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
-0.02%
年变化
-0.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%