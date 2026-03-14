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MMIN: IQ MacKay Municipal Insured ETF

23.75 USD 0.04 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MMIN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.72, а максимальная — 23.82.

Следите за динамикой IQ MacKay Municipal Insured ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MMIN сегодня?

IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) сегодня оценивается на уровне 23.75. Инструмент торгуется в пределах 23.72 - 23.82, вчерашнее закрытие составило 23.79, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ MacKay Municipal Insured ETF?

IQ MacKay Municipal Insured ETF в настоящее время оценивается в 23.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения MMIN на графике в реальном времени.

Как купить акции MMIN?

Вы можете купить акции IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) по текущей цене 23.75. Ордера обычно размещаются около 23.75 или 24.05, тогда как 68 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MMIN?

Инвестирование в IQ MacKay Municipal Insured ETF предполагает учет годового диапазона 23.59 - 24.41 и текущей цены 23.75. Многие сравнивают 0.38% и -2.38% перед размещением ордеров на 23.75 или 24.05. Изучайте ежедневные изменения цены MMIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IQ MacKay Municipal Insured ETF?

Самая высокая цена IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) за последний год составила 24.41. Акции заметно колебались в пределах 23.59 - 24.41, сравнение с 23.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ MacKay Municipal Insured ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IQ MacKay Municipal Insured ETF?

Самая низкая цена IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) за год составила 23.59. Сравнение с текущими 23.75 и 23.59 - 24.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MMIN?

В прошлом IQ MacKay Municipal Insured ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.79 и -2.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.72 23.82
Годовой диапазон
23.59 24.41
Предыдущее закрытие
23.79
Open
23.73
Bid
23.75
Ask
24.05
Low
23.72
High
23.82
Объем
68
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.38%
6-месячное изменение
-2.38%
Годовое изменение
-2.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%