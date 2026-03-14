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MMIN: IQ MacKay Municipal Insured ETF
Курс MMIN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.72, а максимальная — 23.82.
Следите за динамикой IQ MacKay Municipal Insured ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMIN сегодня?
IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) сегодня оценивается на уровне 23.75. Инструмент торгуется в пределах 23.72 - 23.82, вчерашнее закрытие составило 23.79, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ MacKay Municipal Insured ETF?
IQ MacKay Municipal Insured ETF в настоящее время оценивается в 23.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения MMIN на графике в реальном времени.
Как купить акции MMIN?
Вы можете купить акции IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) по текущей цене 23.75. Ордера обычно размещаются около 23.75 или 24.05, тогда как 68 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMIN?
Инвестирование в IQ MacKay Municipal Insured ETF предполагает учет годового диапазона 23.59 - 24.41 и текущей цены 23.75. Многие сравнивают 0.38% и -2.38% перед размещением ордеров на 23.75 или 24.05. Изучайте ежедневные изменения цены MMIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IQ MacKay Municipal Insured ETF?
Самая высокая цена IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) за последний год составила 24.41. Акции заметно колебались в пределах 23.59 - 24.41, сравнение с 23.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ MacKay Municipal Insured ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IQ MacKay Municipal Insured ETF?
Самая низкая цена IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) за год составила 23.59. Сравнение с текущими 23.75 и 23.59 - 24.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMIN?
В прошлом IQ MacKay Municipal Insured ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.79 и -2.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.79
- Open
- 23.73
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Low
- 23.72
- High
- 23.82
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- -2.38%
- Годовое изменение
- -2.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%