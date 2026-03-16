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MMIN: IQ MacKay Municipal Insured ETF

23.79 USD 0.04 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MMIN汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点23.72和高点23.81进行交易。

关注IQ MacKay Municipal Insured ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMIN新闻

常见问题解答

MMIN股票今天的价格是多少？

IQ MacKay Municipal Insured ETF股票今天的定价为23.79。它在23.72 - 23.81范围内交易，昨天的收盘价为23.75，交易量达到138。MMIN的实时价格图表显示了这些更新。

IQ MacKay Municipal Insured ETF股票是否支付股息？

IQ MacKay Municipal Insured ETF目前的价值为23.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.88%和USD。实时查看图表以跟踪MMIN走势。

如何购买MMIN股票？

您可以以23.79的当前价格购买IQ MacKay Municipal Insured ETF股票。订单通常设置在23.79或24.09附近，而138和0.08%显示市场活动。立即关注MMIN的实时图表更新。

如何投资MMIN股票？

投资IQ MacKay Municipal Insured ETF需要考虑年度范围23.59 - 24.41和当前价格23.79。许多人在以23.79或24.09下订单之前，会比较0.55%和。实时查看MMIN价格图表，了解每日变化。

IQ MacKay Municipal Insured ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，IQ MacKay Municipal Insured ETF的最高价格是24.41。在23.59 - 24.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ MacKay Municipal Insured ETF的绩效。

IQ MacKay Municipal Insured ETF股票的最低价格是多少？

IQ MacKay Municipal Insured ETF（MMIN）的最低价格为23.59。将其与当前的23.79和23.59 - 24.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MMIN股票是什么时候拆分的？

IQ MacKay Municipal Insured ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.75和-1.88%中可见。

日范围
23.72 23.81
年范围
23.59 24.41
前一天收盘价
23.75
开盘价
23.77
卖价
23.79
买价
24.09
最低价
23.72
最高价
23.81
交易量
138
日变化
0.17%
月变化
0.55%
6个月变化
-2.22%
年变化
-1.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%