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MMCA: IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF
Курс MMCA за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.50, а максимальная — 21.52.
Следите за динамикой IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMCA сегодня?
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) сегодня оценивается на уровне 21.50. Инструмент торгуется в пределах 21.50 - 21.52, вчерашнее закрытие составило 21.48, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMCA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF?
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF в настоящее время оценивается в 21.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.93% и USD. Отслеживайте движения MMCA на графике в реальном времени.
Как купить акции MMCA?
Вы можете купить акции IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) по текущей цене 21.50. Ордера обычно размещаются около 21.50 или 21.80, тогда как 27 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMCA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMCA?
Инвестирование в IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF предполагает учет годового диапазона 21.32 - 22.25 и текущей цены 21.50. Многие сравнивают 0.47% и -3.07% перед размещением ордеров на 21.50 или 21.80. Изучайте ежедневные изменения цены MMCA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF?
Самая высокая цена IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) за последний год составила 22.25. Акции заметно колебались в пределах 21.32 - 22.25, сравнение с 21.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF?
Самая низкая цена IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) за год составила 21.32. Сравнение с текущими 21.50 и 21.32 - 22.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMCA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMCA?
В прошлом IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.48 и -2.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.48
- Open
- 21.52
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.50
- High
- 21.52
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- -3.07%
- Годовое изменение
- -2.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%