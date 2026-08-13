MMCA: IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF
今日MMCA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.48和高点21.53进行交易。
关注IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MMCA股票今天的价格是多少？
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票今天的定价为21.50。它在21.48 - 21.53范围内交易，昨天的收盘价为21.50，交易量达到20。MMCA的实时价格图表显示了这些更新。
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票是否支付股息？
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF目前的价值为21.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.93%和USD。实时查看图表以跟踪MMCA走势。
如何购买MMCA股票？
您可以以21.50的当前价格购买IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票。订单通常设置在21.50或21.80附近，而20和-0.09%显示市场活动。立即关注MMCA的实时图表更新。
如何投资MMCA股票？
投资IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF需要考虑年度范围21.32 - 22.25和当前价格21.50。许多人在以21.50或21.80下订单之前，会比较0.47%和。实时查看MMCA价格图表，了解每日变化。
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF的最高价格是22.25。在21.32 - 22.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF的绩效。
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票的最低价格是多少？
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF（MMCA）的最低价格为21.32。将其与当前的21.50和21.32 - 22.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MMCA股票是什么时候拆分的？
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.50和-2.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.50
- 开盘价
- 21.52
- 卖价
- 21.50
- 买价
- 21.80
- 最低价
- 21.48
- 最高价
- 21.53
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.47%
- 6个月变化
- -3.07%
- 年变化
- -2.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%