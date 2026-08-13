MMCA股票今天的价格是多少？ IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票今天的定价为21.50。它在21.48 - 21.53范围内交易，昨天的收盘价为21.50，交易量达到20。MMCA的实时价格图表显示了这些更新。

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票是否支付股息？ IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF目前的价值为21.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.93%和USD。实时查看图表以跟踪MMCA走势。

如何购买MMCA股票？ 您可以以21.50的当前价格购买IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票。订单通常设置在21.50或21.80附近，而20和-0.09%显示市场活动。立即关注MMCA的实时图表更新。

如何投资MMCA股票？ 投资IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF需要考虑年度范围21.32 - 22.25和当前价格21.50。许多人在以21.50或21.80下订单之前，会比较0.47%和。实时查看MMCA价格图表，了解每日变化。

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF的最高价格是22.25。在21.32 - 22.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF的绩效。

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF股票的最低价格是多少？ IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF（MMCA）的最低价格为21.32。将其与当前的21.50和21.32 - 22.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。