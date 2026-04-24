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MLPX: Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
Курс MLPX за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.50, а максимальная — 73.60.
Следите за динамикой Global X MLP & Energy Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MLPX сегодня?
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) сегодня оценивается на уровне 73.55. Инструмент торгуется в пределах 72.50 - 73.60, вчерашнее закрытие составило 72.96, а торговый объем достиг 845. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MLP & Energy Infrastructure ETF?
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 73.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.75% и USD. Отслеживайте движения MLPX на графике в реальном времени.
Как купить акции MLPX?
Вы можете купить акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) по текущей цене 73.55. Ордера обычно размещаются около 73.55 или 73.85, тогда как 845 и 1.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MLPX?
Инвестирование в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 57.66 - 78.35 и текущей цены 73.55. Многие сравнивают -1.10% и 1.22% перед размещением ордеров на 73.55 или 73.85. Изучайте ежедневные изменения цены MLPX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) за последний год составила 78.35. Акции заметно колебались в пределах 57.66 - 78.35, сравнение с 72.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MLP & Energy Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) за год составила 57.66. Сравнение с текущими 73.55 и 57.66 - 78.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLPX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MLPX?
В прошлом Global X MLP & Energy Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.96 и 20.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.96
- Open
- 72.50
- Bid
- 73.55
- Ask
- 73.85
- Low
- 72.50
- High
- 73.60
- Объем
- 845
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- 1.22%
- Годовое изменение
- 20.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%