Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) сегодня оценивается на уровне 73.55. Инструмент торгуется в пределах 72.50 - 73.60, вчерашнее закрытие составило 72.96, а торговый объем достиг 845. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPX в реальном времени.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 73.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.75% и USD. Отслеживайте движения MLPX на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) по текущей цене 73.55. Ордера обычно размещаются около 73.55 или 73.85, тогда как 845 и 1.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPX на графике в реальном времени.

Инвестирование в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 57.66 - 78.35 и текущей цены 73.55. Многие сравнивают -1.10% и 1.22% перед размещением ордеров на 73.55 или 73.85. Изучайте ежедневные изменения цены MLPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) за последний год составила 78.35. Акции заметно колебались в пределах 57.66 - 78.35, сравнение с 72.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MLP & Energy Infrastructure ETF на графике в реальном времени.