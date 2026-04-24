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MLPX: Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

73.55 USD 0.59 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MLPX за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.50, а максимальная — 73.60.

Следите за динамикой Global X MLP & Energy Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MLPX сегодня?

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) сегодня оценивается на уровне 73.55. Инструмент торгуется в пределах 72.50 - 73.60, вчерашнее закрытие составило 72.96, а торговый объем достиг 845. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MLP & Energy Infrastructure ETF?

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 73.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.75% и USD. Отслеживайте движения MLPX на графике в реальном времени.

Как купить акции MLPX?

Вы можете купить акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) по текущей цене 73.55. Ордера обычно размещаются около 73.55 или 73.85, тогда как 845 и 1.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MLPX?

Инвестирование в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 57.66 - 78.35 и текущей цены 73.55. Многие сравнивают -1.10% и 1.22% перед размещением ордеров на 73.55 или 73.85. Изучайте ежедневные изменения цены MLPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) за последний год составила 78.35. Акции заметно колебались в пределах 57.66 - 78.35, сравнение с 72.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MLP & Energy Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) за год составила 57.66. Сравнение с текущими 73.55 и 57.66 - 78.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLPX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MLPX?

В прошлом Global X MLP & Energy Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.96 и 20.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.50 73.60
Годовой диапазон
57.66 78.35
Предыдущее закрытие
72.96
Open
72.50
Bid
73.55
Ask
73.85
Low
72.50
High
73.60
Объем
845
Дневное изменение
0.81%
Месячное изменение
-1.10%
6-месячное изменение
1.22%
Годовое изменение
20.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%