MLPX: Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
今日MLPX汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点73.44和高点74.24进行交易。
关注Global X MLP & Energy Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MLPX股票今天的价格是多少？
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票今天的定价为73.76。它在73.44 - 74.24范围内交易，昨天的收盘价为73.55，交易量达到865。MLPX的实时价格图表显示了这些更新。
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF目前的价值为73.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.10%和USD。实时查看图表以跟踪MLPX走势。
如何购买MLPX股票？
您可以以73.76的当前价格购买Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票。订单通常设置在73.76或74.06附近，而865和0.26%显示市场活动。立即关注MLPX的实时图表更新。
如何投资MLPX股票？
投资Global X MLP & Energy Infrastructure ETF需要考虑年度范围57.66 - 78.35和当前价格73.76。许多人在以73.76或74.06下订单之前，会比较-0.82%和。实时查看MLPX价格图表，了解每日变化。
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X MLP & Energy Infrastructure ETF的最高价格是78.35。在57.66 - 78.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MLP & Energy Infrastructure ETF的绩效。
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF（MLPX）的最低价格为57.66。将其与当前的73.76和57.66 - 78.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MLPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MLPX股票是什么时候拆分的？
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.55和21.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.55
- 开盘价
- 73.57
- 卖价
- 73.76
- 买价
- 74.06
- 最低价
- 73.44
- 最高价
- 74.24
- 交易量
- 865
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- -0.82%
- 6个月变化
- 1.51%
- 年变化
- 21.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%