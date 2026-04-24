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MLPX: Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

73.76 USD 0.21 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MLPX汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点73.44和高点74.24进行交易。

关注Global X MLP & Energy Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLPX新闻

常见问题解答

MLPX股票今天的价格是多少？

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票今天的定价为73.76。它在73.44 - 74.24范围内交易，昨天的收盘价为73.55，交易量达到865。MLPX的实时价格图表显示了这些更新。

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF目前的价值为73.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.10%和USD。实时查看图表以跟踪MLPX走势。

如何购买MLPX股票？

您可以以73.76的当前价格购买Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票。订单通常设置在73.76或74.06附近，而865和0.26%显示市场活动。立即关注MLPX的实时图表更新。

如何投资MLPX股票？

投资Global X MLP & Energy Infrastructure ETF需要考虑年度范围57.66 - 78.35和当前价格73.76。许多人在以73.76或74.06下订单之前，会比较-0.82%和。实时查看MLPX价格图表，了解每日变化。

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X MLP & Energy Infrastructure ETF的最高价格是78.35。在57.66 - 78.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MLP & Energy Infrastructure ETF的绩效。

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF（MLPX）的最低价格为57.66。将其与当前的73.76和57.66 - 78.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MLPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MLPX股票是什么时候拆分的？

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.55和21.10%中可见。

日范围
73.44 74.24
年范围
57.66 78.35
前一天收盘价
73.55
开盘价
73.57
卖价
73.76
买价
74.06
最低价
73.44
最高价
74.24
交易量
865
日变化
0.29%
月变化
-0.82%
6个月变化
1.51%
年变化
21.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%