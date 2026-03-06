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MLPA: Global X MLP ETF

55.54 USD 0.27 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MLPA за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.81, а максимальная — 55.54.

Следите за динамикой Global X MLP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MLPA сегодня?

Global X MLP ETF (MLPA) сегодня оценивается на уровне 55.54. Инструмент торгуется в пределах 54.81 - 55.54, вчерашнее закрытие составило 55.81, а торговый объем достиг 222. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MLP ETF?

Global X MLP ETF в настоящее время оценивается в 55.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.44% и USD. Отслеживайте движения MLPA на графике в реальном времени.

Как купить акции MLPA?

Вы можете купить акции Global X MLP ETF (MLPA) по текущей цене 55.54. Ордера обычно размещаются около 55.54 или 55.84, тогда как 222 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MLPA?

Инвестирование в Global X MLP ETF предполагает учет годового диапазона 46.50 - 56.86 и текущей цены 55.54. Многие сравнивают -1.02% и 2.85% перед размещением ордеров на 55.54 или 55.84. Изучайте ежедневные изменения цены MLPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MLP ETF?

Самая высокая цена Global X MLP ETF (MLPA) за последний год составила 56.86. Акции заметно колебались в пределах 46.50 - 56.86, сравнение с 55.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MLP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MLP ETF?

Самая низкая цена Global X MLP ETF (MLPA) за год составила 46.50. Сравнение с текущими 55.54 и 46.50 - 56.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MLPA?

В прошлом Global X MLP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.81 и 11.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.81 55.54
Годовой диапазон
46.50 56.86
Предыдущее закрытие
55.81
Open
55.18
Bid
55.54
Ask
55.84
Low
54.81
High
55.54
Объем
222
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
-1.02%
6-месячное изменение
2.85%
Годовое изменение
11.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%