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MLPA: Global X MLP ETF
Курс MLPA за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.81, а максимальная — 55.54.
Следите за динамикой Global X MLP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MLPA сегодня?
Global X MLP ETF (MLPA) сегодня оценивается на уровне 55.54. Инструмент торгуется в пределах 54.81 - 55.54, вчерашнее закрытие составило 55.81, а торговый объем достиг 222. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MLP ETF?
Global X MLP ETF в настоящее время оценивается в 55.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.44% и USD. Отслеживайте движения MLPA на графике в реальном времени.
Как купить акции MLPA?
Вы можете купить акции Global X MLP ETF (MLPA) по текущей цене 55.54. Ордера обычно размещаются около 55.54 или 55.84, тогда как 222 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MLPA?
Инвестирование в Global X MLP ETF предполагает учет годового диапазона 46.50 - 56.86 и текущей цены 55.54. Многие сравнивают -1.02% и 2.85% перед размещением ордеров на 55.54 или 55.84. Изучайте ежедневные изменения цены MLPA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MLP ETF?
Самая высокая цена Global X MLP ETF (MLPA) за последний год составила 56.86. Акции заметно колебались в пределах 46.50 - 56.86, сравнение с 55.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MLP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MLP ETF?
Самая низкая цена Global X MLP ETF (MLPA) за год составила 46.50. Сравнение с текущими 55.54 и 46.50 - 56.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLPA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MLPA?
В прошлом Global X MLP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.81 и 11.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.81
- Open
- 55.18
- Bid
- 55.54
- Ask
- 55.84
- Low
- 54.81
- High
- 55.54
- Объем
- 222
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- -1.02%
- 6-месячное изменение
- 2.85%
- Годовое изменение
- 11.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%