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MLPA: Global X MLP ETF

55.76 USD 0.22 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MLPA汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点55.43和高点56.11进行交易。

关注Global X MLP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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MLPA新闻

常见问题解答

MLPA股票今天的价格是多少？

Global X MLP ETF股票今天的定价为55.76。它在55.43 - 56.11范围内交易，昨天的收盘价为55.54，交易量达到491。MLPA的实时价格图表显示了这些更新。

Global X MLP ETF股票是否支付股息？

Global X MLP ETF目前的价值为55.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.88%和USD。实时查看图表以跟踪MLPA走势。

如何购买MLPA股票？

您可以以55.76的当前价格购买Global X MLP ETF股票。订单通常设置在55.76或56.06附近，而491和0.36%显示市场活动。立即关注MLPA的实时图表更新。

如何投资MLPA股票？

投资Global X MLP ETF需要考虑年度范围46.50 - 56.86和当前价格55.76。许多人在以55.76或56.06下订单之前，会比较-0.62%和。实时查看MLPA价格图表，了解每日变化。

Global X MLP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X MLP ETF的最高价格是56.86。在46.50 - 56.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MLP ETF的绩效。

Global X MLP ETF股票的最低价格是多少？

Global X MLP ETF（MLPA）的最低价格为46.50。将其与当前的55.76和46.50 - 56.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MLPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MLPA股票是什么时候拆分的？

Global X MLP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.54和11.88%中可见。

日范围
55.43 56.11
年范围
46.50 56.86
前一天收盘价
55.54
开盘价
55.56
卖价
55.76
买价
56.06
最低价
55.43
最高价
56.11
交易量
491
日变化
0.40%
月变化
-0.62%
6个月变化
3.26%
年变化
11.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%