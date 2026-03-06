MLPA: Global X MLP ETF
今日MLPA汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点55.43和高点56.11进行交易。
关注Global X MLP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MLPA股票今天的价格是多少？
Global X MLP ETF股票今天的定价为55.76。它在55.43 - 56.11范围内交易，昨天的收盘价为55.54，交易量达到491。MLPA的实时价格图表显示了这些更新。
Global X MLP ETF股票是否支付股息？
Global X MLP ETF目前的价值为55.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.88%和USD。实时查看图表以跟踪MLPA走势。
如何购买MLPA股票？
您可以以55.76的当前价格购买Global X MLP ETF股票。订单通常设置在55.76或56.06附近，而491和0.36%显示市场活动。立即关注MLPA的实时图表更新。
如何投资MLPA股票？
投资Global X MLP ETF需要考虑年度范围46.50 - 56.86和当前价格55.76。许多人在以55.76或56.06下订单之前，会比较-0.62%和。实时查看MLPA价格图表，了解每日变化。
Global X MLP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X MLP ETF的最高价格是56.86。在46.50 - 56.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MLP ETF的绩效。
Global X MLP ETF股票的最低价格是多少？
Global X MLP ETF（MLPA）的最低价格为46.50。将其与当前的55.76和46.50 - 56.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MLPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MLPA股票是什么时候拆分的？
Global X MLP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.54和11.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.54
- 开盘价
- 55.56
- 卖价
- 55.76
- 买价
- 56.06
- 最低价
- 55.43
- 最高价
- 56.11
- 交易量
- 491
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- -0.62%
- 6个月变化
- 3.26%
- 年变化
- 11.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%