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MLN: VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF

17.50 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MLN за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.47, а максимальная — 17.50.

Следите за динамикой VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MLN сегодня?

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF (MLN) сегодня оценивается на уровне 17.50. Инструмент торгуется в пределах 17.47 - 17.50, вчерашнее закрытие составило 17.51, а торговый объем достиг 202. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF?

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF в настоящее время оценивается в 17.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.74% и USD. Отслеживайте движения MLN на графике в реальном времени.

Как купить акции MLN?

Вы можете купить акции VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF (MLN) по текущей цене 17.50. Ордера обычно размещаются около 17.50 или 17.80, тогда как 202 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MLN?

Инвестирование в VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF предполагает учет годового диапазона 17.23 - 17.82 и текущей цены 17.50. Многие сравнивают 0.86% и -1.24% перед размещением ордеров на 17.50 или 17.80. Изучайте ежедневные изменения цены MLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF?

Самая высокая цена VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF (MLN) за последний год составила 17.82. Акции заметно колебались в пределах 17.23 - 17.82, сравнение с 17.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF?

Самая низкая цена VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF (MLN) за год составила 17.23. Сравнение с текущими 17.50 и 17.23 - 17.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MLN?

В прошлом VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.51 и -0.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.47 17.50
Годовой диапазон
17.23 17.82
Предыдущее закрытие
17.51
Open
17.50
Bid
17.50
Ask
17.80
Low
17.47
High
17.50
Объем
202
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
-1.24%
Годовое изменение
-0.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%