报价部分
货币 / MLN
回到股票

MLN: VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF

17.51 USD 0.01 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MLN汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点17.48和高点17.51进行交易。

关注VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLN新闻

常见问题解答

MLN股票今天的价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF股票今天的定价为17.51。它在17.48 - 17.51范围内交易，昨天的收盘价为17.50，交易量达到105。MLN的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF股票是否支付股息？

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF目前的价值为17.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪MLN走势。

如何购买MLN股票？

您可以以17.51的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF股票。订单通常设置在17.51或17.81附近，而105和0.00%显示市场活动。立即关注MLN的实时图表更新。

如何投资MLN股票？

投资VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF需要考虑年度范围17.23 - 17.82和当前价格17.51。许多人在以17.51或17.81下订单之前，会比较0.92%和。实时查看MLN价格图表，了解每日变化。

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF的最高价格是17.82。在17.23 - 17.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF的绩效。

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF股票的最低价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF（MLN）的最低价格为17.23。将其与当前的17.51和17.23 - 17.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MLN股票是什么时候拆分的？

VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.50和-0.68%中可见。

日范围
17.48 17.51
年范围
17.23 17.82
前一天收盘价
17.50
开盘价
17.51
卖价
17.51
买价
17.81
最低价
17.48
最高价
17.51
交易量
105
日变化
0.06%
月变化
0.92%
6个月变化
-1.19%
年变化
-0.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%