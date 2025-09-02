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MKOR: Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF

57.40 USD 0.18 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MKOR за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.40, а максимальная — 57.61.

Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MKOR сегодня?

Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF (MKOR) сегодня оценивается на уровне 57.40. Инструмент торгуется в пределах 57.40 - 57.61, вчерашнее закрытие составило 57.58, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MKOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF?

Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF в настоящее время оценивается в 57.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.41% и USD. Отслеживайте движения MKOR на графике в реальном времени.

Как купить акции MKOR?

Вы можете купить акции Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF (MKOR) по текущей цене 57.40. Ордера обычно размещаются около 57.40 или 57.70, тогда как 2 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MKOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MKOR?

Инвестирование в Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF предполагает учет годового диапазона 41.00 - 72.96 и текущей цены 57.40. Многие сравнивают 5.69% и 15.54% перед размещением ордеров на 57.40 или 57.70. Изучайте ежедневные изменения цены MKOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF?

Самая высокая цена Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF (MKOR) за последний год составила 72.96. Акции заметно колебались в пределах 41.00 - 72.96, сравнение с 57.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF?

Самая низкая цена Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF (MKOR) за год составила 41.00. Сравнение с текущими 57.40 и 41.00 - 72.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MKOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MKOR?

В прошлом Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.58 и 21.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.40 57.61
Годовой диапазон
41.00 72.96
Предыдущее закрытие
57.58
Open
57.61
Bid
57.40
Ask
57.70
Low
57.40
High
57.61
Объем
2
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
5.69%
6-месячное изменение
15.54%
Годовое изменение
21.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%