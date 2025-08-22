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MILN: Global X Millennial Consumer ETF

46.57 USD 0.14 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MILN за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.39, а максимальная — 46.63.

Следите за динамикой Global X Millennial Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MILN сегодня?

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) сегодня оценивается на уровне 46.57. Инструмент торгуется в пределах 46.39 - 46.63, вчерашнее закрытие составило 46.71, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MILN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Millennial Consumer ETF?

Global X Millennial Consumer ETF в настоящее время оценивается в 46.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.98% и USD. Отслеживайте движения MILN на графике в реальном времени.

Как купить акции MILN?

Вы можете купить акции Global X Millennial Consumer ETF (MILN) по текущей цене 46.57. Ордера обычно размещаются около 46.57 или 46.87, тогда как 27 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MILN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MILN?

Инвестирование в Global X Millennial Consumer ETF предполагает учет годового диапазона 39.23 - 50.86 и текущей цены 46.57. Многие сравнивают 1.75% и 9.37% перед размещением ордеров на 46.57 или 46.87. Изучайте ежедневные изменения цены MILN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Millennial Consumer ETF?

Самая высокая цена Global X Millennial Consumer ETF (MILN) за последний год составила 50.86. Акции заметно колебались в пределах 39.23 - 50.86, сравнение с 46.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Millennial Consumer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Millennial Consumer ETF?

Самая низкая цена Global X Millennial Consumer ETF (MILN) за год составила 39.23. Сравнение с текущими 46.57 и 39.23 - 50.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MILN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MILN?

В прошлом Global X Millennial Consumer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.71 и -4.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.39 46.63
Годовой диапазон
39.23 50.86
Предыдущее закрытие
46.71
Open
46.54
Bid
46.57
Ask
46.87
Low
46.39
High
46.63
Объем
27
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
9.37%
Годовое изменение
-4.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%