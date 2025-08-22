Курс MILN за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.39, а максимальная — 46.63.

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