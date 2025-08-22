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MILN: Global X Millennial Consumer ETF
Курс MILN за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.39, а максимальная — 46.63.
Следите за динамикой Global X Millennial Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MILN сегодня?
Global X Millennial Consumer ETF (MILN) сегодня оценивается на уровне 46.57. Инструмент торгуется в пределах 46.39 - 46.63, вчерашнее закрытие составило 46.71, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MILN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Millennial Consumer ETF?
Global X Millennial Consumer ETF в настоящее время оценивается в 46.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.98% и USD. Отслеживайте движения MILN на графике в реальном времени.
Как купить акции MILN?
Вы можете купить акции Global X Millennial Consumer ETF (MILN) по текущей цене 46.57. Ордера обычно размещаются около 46.57 или 46.87, тогда как 27 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MILN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MILN?
Инвестирование в Global X Millennial Consumer ETF предполагает учет годового диапазона 39.23 - 50.86 и текущей цены 46.57. Многие сравнивают 1.75% и 9.37% перед размещением ордеров на 46.57 или 46.87. Изучайте ежедневные изменения цены MILN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Millennial Consumer ETF?
Самая высокая цена Global X Millennial Consumer ETF (MILN) за последний год составила 50.86. Акции заметно колебались в пределах 39.23 - 50.86, сравнение с 46.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Millennial Consumer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Millennial Consumer ETF?
Самая низкая цена Global X Millennial Consumer ETF (MILN) за год составила 39.23. Сравнение с текущими 46.57 и 39.23 - 50.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MILN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MILN?
В прошлом Global X Millennial Consumer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.71 и -4.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.71
- Open
- 46.54
- Bid
- 46.57
- Ask
- 46.87
- Low
- 46.39
- High
- 46.63
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 9.37%
- Годовое изменение
- -4.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%