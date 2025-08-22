MILN: Global X Millennial Consumer ETF
今日MILN汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点46.59和高点46.79进行交易。
关注Global X Millennial Consumer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
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常见问题解答
MILN股票今天的价格是多少？
Global X Millennial Consumer ETF股票今天的定价为46.59。它在46.59 - 46.79范围内交易，昨天的收盘价为46.57，交易量达到14。MILN的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Millennial Consumer ETF股票是否支付股息？
Global X Millennial Consumer ETF目前的价值为46.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.94%和USD。实时查看图表以跟踪MILN走势。
如何购买MILN股票？
您可以以46.59的当前价格购买Global X Millennial Consumer ETF股票。订单通常设置在46.59或46.89附近，而14和-0.06%显示市场活动。立即关注MILN的实时图表更新。
如何投资MILN股票？
投资Global X Millennial Consumer ETF需要考虑年度范围39.23 - 50.86和当前价格46.59。许多人在以46.59或46.89下订单之前，会比较1.79%和。实时查看MILN价格图表，了解每日变化。
Global X Millennial Consumer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Millennial Consumer ETF的最高价格是50.86。在39.23 - 50.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Millennial Consumer ETF的绩效。
Global X Millennial Consumer ETF股票的最低价格是多少？
Global X Millennial Consumer ETF（MILN）的最低价格为39.23。将其与当前的46.59和39.23 - 50.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MILN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MILN股票是什么时候拆分的？
Global X Millennial Consumer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.57和-4.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.57
- 开盘价
- 46.62
- 卖价
- 46.59
- 买价
- 46.89
- 最低价
- 46.59
- 最高价
- 46.79
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 9.42%
- 年变化
- -4.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%