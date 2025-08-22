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MILN: Global X Millennial Consumer ETF

46.59 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MILN汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点46.59和高点46.79进行交易。

关注Global X Millennial Consumer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MILN新闻

常见问题解答

MILN股票今天的价格是多少？

Global X Millennial Consumer ETF股票今天的定价为46.59。它在46.59 - 46.79范围内交易，昨天的收盘价为46.57，交易量达到14。MILN的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Millennial Consumer ETF股票是否支付股息？

Global X Millennial Consumer ETF目前的价值为46.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.94%和USD。实时查看图表以跟踪MILN走势。

如何购买MILN股票？

您可以以46.59的当前价格购买Global X Millennial Consumer ETF股票。订单通常设置在46.59或46.89附近，而14和-0.06%显示市场活动。立即关注MILN的实时图表更新。

如何投资MILN股票？

投资Global X Millennial Consumer ETF需要考虑年度范围39.23 - 50.86和当前价格46.59。许多人在以46.59或46.89下订单之前，会比较1.79%和。实时查看MILN价格图表，了解每日变化。

Global X Millennial Consumer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Millennial Consumer ETF的最高价格是50.86。在39.23 - 50.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Millennial Consumer ETF的绩效。

Global X Millennial Consumer ETF股票的最低价格是多少？

Global X Millennial Consumer ETF（MILN）的最低价格为39.23。将其与当前的46.59和39.23 - 50.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MILN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MILN股票是什么时候拆分的？

Global X Millennial Consumer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.57和-4.94%中可见。

日范围
46.59 46.79
年范围
39.23 50.86
前一天收盘价
46.57
开盘价
46.62
卖价
46.59
买价
46.89
最低价
46.59
最高价
46.79
交易量
14
日变化
0.04%
月变化
1.79%
6个月变化
9.42%
年变化
-4.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%