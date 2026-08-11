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MICC: The Magnum Ice Cream Company N.V
Курс MICC за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.09, а максимальная — 19.34.
Следите за динамикой The Magnum Ice Cream Company N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MICC сегодня?
The Magnum Ice Cream Company N.V (MICC) сегодня оценивается на уровне 19.21. Инструмент торгуется в пределах 19.09 - 19.34, вчерашнее закрытие составило 19.28, а торговый объем достиг 1197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MICC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Magnum Ice Cream Company N.V?
The Magnum Ice Cream Company N.V в настоящее время оценивается в 19.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.24% и USD. Отслеживайте движения MICC на графике в реальном времени.
Как купить акции MICC?
Вы можете купить акции The Magnum Ice Cream Company N.V (MICC) по текущей цене 19.21. Ордера обычно размещаются около 19.21 или 19.51, тогда как 1197 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MICC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MICC?
Инвестирование в The Magnum Ice Cream Company N.V предполагает учет годового диапазона 12.94 - 19.93 и текущей цены 19.21. Многие сравнивают 2.73% и 23.62% перед размещением ордеров на 19.21 или 19.51. Изучайте ежедневные изменения цены MICC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Magnum Ice Cream Company N.V?
Самая высокая цена The Magnum Ice Cream Company N.V (MICC) за последний год составила 19.93. Акции заметно колебались в пределах 12.94 - 19.93, сравнение с 19.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Magnum Ice Cream Company N.V на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Magnum Ice Cream Company N.V?
Самая низкая цена The Magnum Ice Cream Company N.V (MICC) за год составила 12.94. Сравнение с текущими 19.21 и 12.94 - 19.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MICC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MICC?
В прошлом The Magnum Ice Cream Company N.V проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.28 и 28.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.28
- Open
- 19.24
- Bid
- 19.21
- Ask
- 19.51
- Low
- 19.09
- High
- 19.34
- Объем
- 1.197 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 23.62%
- Годовое изменение
- 28.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%