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MICC: The Magnum Ice Cream Company N.V

19.43 USD 0.22 (1.15%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MICC汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点19.09和高点19.43进行交易。

关注The Magnum Ice Cream Company N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MICC股票今天的价格是多少？

The Magnum Ice Cream Company N.V股票今天的定价为19.43。它在19.09 - 19.43范围内交易，昨天的收盘价为19.21，交易量达到993。MICC的实时价格图表显示了这些更新。

The Magnum Ice Cream Company N.V股票是否支付股息？

The Magnum Ice Cream Company N.V目前的价值为19.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.71%和USD。实时查看图表以跟踪MICC走势。

如何购买MICC股票？

您可以以19.43的当前价格购买The Magnum Ice Cream Company N.V股票。订单通常设置在19.43或19.73附近，而993和1.67%显示市场活动。立即关注MICC的实时图表更新。

如何投资MICC股票？

投资The Magnum Ice Cream Company N.V需要考虑年度范围12.94 - 19.93和当前价格19.43。许多人在以19.43或19.73下订单之前，会比较3.90%和。实时查看MICC价格图表，了解每日变化。

The Magnum Ice Cream Company N.V股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Magnum Ice Cream Company N.V的最高价格是19.93。在12.94 - 19.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Magnum Ice Cream Company N.V的绩效。

The Magnum Ice Cream Company N.V股票的最低价格是多少？

The Magnum Ice Cream Company N.V（MICC）的最低价格为12.94。将其与当前的19.43和12.94 - 19.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MICC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MICC股票是什么时候拆分的？

The Magnum Ice Cream Company N.V历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.21和29.71%中可见。

日范围
19.09 19.43
年范围
12.94 19.93
前一天收盘价
19.21
开盘价
19.11
卖价
19.43
买价
19.73
最低价
19.09
最高价
19.43
交易量
993
日变化
1.15%
月变化
3.90%
6个月变化
25.03%
年变化
29.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%