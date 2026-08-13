MICC: The Magnum Ice Cream Company N.V
今日MICC汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点19.09和高点19.43进行交易。
关注The Magnum Ice Cream Company N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MICC股票今天的价格是多少？
The Magnum Ice Cream Company N.V股票今天的定价为19.43。它在19.09 - 19.43范围内交易，昨天的收盘价为19.21，交易量达到993。MICC的实时价格图表显示了这些更新。
The Magnum Ice Cream Company N.V股票是否支付股息？
The Magnum Ice Cream Company N.V目前的价值为19.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.71%和USD。实时查看图表以跟踪MICC走势。
如何购买MICC股票？
您可以以19.43的当前价格购买The Magnum Ice Cream Company N.V股票。订单通常设置在19.43或19.73附近，而993和1.67%显示市场活动。立即关注MICC的实时图表更新。
如何投资MICC股票？
投资The Magnum Ice Cream Company N.V需要考虑年度范围12.94 - 19.93和当前价格19.43。许多人在以19.43或19.73下订单之前，会比较3.90%和。实时查看MICC价格图表，了解每日变化。
The Magnum Ice Cream Company N.V股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Magnum Ice Cream Company N.V的最高价格是19.93。在12.94 - 19.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Magnum Ice Cream Company N.V的绩效。
The Magnum Ice Cream Company N.V股票的最低价格是多少？
The Magnum Ice Cream Company N.V（MICC）的最低价格为12.94。将其与当前的19.43和12.94 - 19.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MICC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MICC股票是什么时候拆分的？
The Magnum Ice Cream Company N.V历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.21和29.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.21
- 开盘价
- 19.11
- 卖价
- 19.43
- 买价
- 19.73
- 最低价
- 19.09
- 最高价
- 19.43
- 交易量
- 993
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 3.90%
- 6个月变化
- 25.03%
- 年变化
- 29.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%