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MGN: Megan Holdings Ltd.
Курс MGN за сегодня изменился на 30.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.09, а максимальная — 0.14.
Следите за динамикой Megan Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGN сегодня?
Megan Holdings Ltd. (MGN) сегодня оценивается на уровне 0.13. Инструмент торгуется в пределах 0.09 - 0.14, вчерашнее закрытие составило 0.10, а торговый объем достиг 2443. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Megan Holdings Ltd.?
Megan Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 0.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -96.75% и USD. Отслеживайте движения MGN на графике в реальном времени.
Как купить акции MGN?
Вы можете купить акции Megan Holdings Ltd. (MGN) по текущей цене 0.13. Ордера обычно размещаются около 0.13 или 0.43, тогда как 2443 и 44.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGN?
Инвестирование в Megan Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.06 - 8.63 и текущей цены 0.13. Многие сравнивают 8.33% и -93.50% перед размещением ордеров на 0.13 или 0.43. Изучайте ежедневные изменения цены MGN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Megan Holdings Ltd.?
Самая высокая цена Megan Holdings Ltd. (MGN) за последний год составила 8.63. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 8.63, сравнение с 0.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Megan Holdings Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Megan Holdings Ltd.?
Самая низкая цена Megan Holdings Ltd. (MGN) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 0.13 и 0.06 - 8.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGN?
В прошлом Megan Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.10 и -96.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.10
- Open
- 0.09
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Low
- 0.09
- High
- 0.14
- Объем
- 2.443 K
- Дневное изменение
- 30.00%
- Месячное изменение
- 8.33%
- 6-месячное изменение
- -93.50%
- Годовое изменение
- -96.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%