Курс MGN за сегодня изменился на 30.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.09, а максимальная — 0.14.

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