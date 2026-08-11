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MGN: Megan Holdings Ltd.

0.13 USD 0.03 (30.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MGN за сегодня изменился на 30.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.09, а максимальная — 0.14.

Следите за динамикой Megan Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGN сегодня?

Megan Holdings Ltd. (MGN) сегодня оценивается на уровне 0.13. Инструмент торгуется в пределах 0.09 - 0.14, вчерашнее закрытие составило 0.10, а торговый объем достиг 2443. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Megan Holdings Ltd.?

Megan Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 0.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -96.75% и USD. Отслеживайте движения MGN на графике в реальном времени.

Как купить акции MGN?

Вы можете купить акции Megan Holdings Ltd. (MGN) по текущей цене 0.13. Ордера обычно размещаются около 0.13 или 0.43, тогда как 2443 и 44.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGN?

Инвестирование в Megan Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.06 - 8.63 и текущей цены 0.13. Многие сравнивают 8.33% и -93.50% перед размещением ордеров на 0.13 или 0.43. Изучайте ежедневные изменения цены MGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Megan Holdings Ltd.?

Самая высокая цена Megan Holdings Ltd. (MGN) за последний год составила 8.63. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 8.63, сравнение с 0.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Megan Holdings Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Megan Holdings Ltd.?

Самая низкая цена Megan Holdings Ltd. (MGN) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 0.13 и 0.06 - 8.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGN?

В прошлом Megan Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.10 и -96.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.09 0.14
Годовой диапазон
0.06 8.63
Предыдущее закрытие
0.10
Open
0.09
Bid
0.13
Ask
0.43
Low
0.09
High
0.14
Объем
2.443 K
Дневное изменение
30.00%
Месячное изменение
8.33%
6-месячное изменение
-93.50%
Годовое изменение
-96.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%