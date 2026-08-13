MGN: Megan Holdings Ltd.
今日MGN汇率已更改-15.38%。当日，交易品种以低点0.11和高点0.12进行交易。
关注Megan Holdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MGN股票今天的价格是多少？
Megan Holdings Ltd.股票今天的定价为0.11。它在0.11 - 0.12范围内交易，昨天的收盘价为0.13，交易量达到452。MGN的实时价格图表显示了这些更新。
Megan Holdings Ltd.股票是否支付股息？
Megan Holdings Ltd.目前的价值为0.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.25%和USD。实时查看图表以跟踪MGN走势。
如何购买MGN股票？
您可以以0.11的当前价格购买Megan Holdings Ltd.股票。订单通常设置在0.11或0.41附近，而452和-8.33%显示市场活动。立即关注MGN的实时图表更新。
如何投资MGN股票？
投资Megan Holdings Ltd.需要考虑年度范围0.06 - 8.63和当前价格0.11。许多人在以0.11或0.41下订单之前，会比较-8.33%和。实时查看MGN价格图表，了解每日变化。
Megan Holdings Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Megan Holdings Ltd.的最高价格是8.63。在0.06 - 8.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Megan Holdings Ltd.的绩效。
Megan Holdings Ltd.股票的最低价格是多少？
Megan Holdings Ltd.（MGN）的最低价格为0.06。将其与当前的0.11和0.06 - 8.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MGN股票是什么时候拆分的？
Megan Holdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.13和-97.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.13
- 开盘价
- 0.12
- 卖价
- 0.11
- 买价
- 0.41
- 最低价
- 0.11
- 最高价
- 0.12
- 交易量
- 452
- 日变化
- -15.38%
- 月变化
- -8.33%
- 6个月变化
- -94.50%
- 年变化
- -97.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%