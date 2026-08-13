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MGN: Megan Holdings Ltd.

0.11 USD 0.02 (15.38%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MGN汇率已更改-15.38%。当日，交易品种以低点0.11和高点0.12进行交易。

关注Megan Holdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MGN股票今天的价格是多少？

Megan Holdings Ltd.股票今天的定价为0.11。它在0.11 - 0.12范围内交易，昨天的收盘价为0.13，交易量达到452。MGN的实时价格图表显示了这些更新。

Megan Holdings Ltd.股票是否支付股息？

Megan Holdings Ltd.目前的价值为0.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.25%和USD。实时查看图表以跟踪MGN走势。

如何购买MGN股票？

您可以以0.11的当前价格购买Megan Holdings Ltd.股票。订单通常设置在0.11或0.41附近，而452和-8.33%显示市场活动。立即关注MGN的实时图表更新。

如何投资MGN股票？

投资Megan Holdings Ltd.需要考虑年度范围0.06 - 8.63和当前价格0.11。许多人在以0.11或0.41下订单之前，会比较-8.33%和。实时查看MGN价格图表，了解每日变化。

Megan Holdings Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Megan Holdings Ltd.的最高价格是8.63。在0.06 - 8.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Megan Holdings Ltd.的绩效。

Megan Holdings Ltd.股票的最低价格是多少？

Megan Holdings Ltd.（MGN）的最低价格为0.06。将其与当前的0.11和0.06 - 8.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGN股票是什么时候拆分的？

Megan Holdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.13和-97.25%中可见。

日范围
0.11 0.12
年范围
0.06 8.63
前一天收盘价
0.13
开盘价
0.12
卖价
0.11
买价
0.41
最低价
0.11
最高价
0.12
交易量
452
日变化
-15.38%
月变化
-8.33%
6个月变化
-94.50%
年变化
-97.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%