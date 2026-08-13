MGN股票今天的价格是多少？ Megan Holdings Ltd.股票今天的定价为0.11。它在0.11 - 0.12范围内交易，昨天的收盘价为0.13，交易量达到452。MGN的实时价格图表显示了这些更新。

Megan Holdings Ltd.股票是否支付股息？ Megan Holdings Ltd.目前的价值为0.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.25%和USD。实时查看图表以跟踪MGN走势。

如何购买MGN股票？ 您可以以0.11的当前价格购买Megan Holdings Ltd.股票。订单通常设置在0.11或0.41附近，而452和-8.33%显示市场活动。立即关注MGN的实时图表更新。

如何投资MGN股票？ 投资Megan Holdings Ltd.需要考虑年度范围0.06 - 8.63和当前价格0.11。许多人在以0.11或0.41下订单之前，会比较-8.33%和。实时查看MGN价格图表，了解每日变化。

Megan Holdings Ltd.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Megan Holdings Ltd.的最高价格是8.63。在0.06 - 8.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Megan Holdings Ltd.的绩效。

Megan Holdings Ltd.股票的最低价格是多少？ Megan Holdings Ltd.（MGN）的最低价格为0.06。将其与当前的0.11和0.06 - 8.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。