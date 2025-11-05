КотировкиРазделы
Валюты / MGF
Назад в Рынок акций США

MGF: MFS Government Markets Income Trust

2.83 USD 0.02 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MGF за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.81, а максимальная — 2.83.

Следите за динамикой MFS Government Markets Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MGF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGF сегодня?

MFS Government Markets Income Trust (MGF) сегодня оценивается на уровне 2.83. Инструмент торгуется в пределах 2.81 - 2.83, вчерашнее закрытие составило 2.85, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Government Markets Income Trust?

MFS Government Markets Income Trust в настоящее время оценивается в 2.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.82% и USD. Отслеживайте движения MGF на графике в реальном времени.

Как купить акции MGF?

Вы можете купить акции MFS Government Markets Income Trust (MGF) по текущей цене 2.83. Ордера обычно размещаются около 2.83 или 3.13, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGF?

Инвестирование в MFS Government Markets Income Trust предполагает учет годового диапазона 2.79 - 3.13 и текущей цены 2.83. Многие сравнивают 1.07% и -5.67% перед размещением ордеров на 2.83 или 3.13. Изучайте ежедневные изменения цены MGF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MFS Government Markets Income Trust?

Самая высокая цена MFS Government Markets Income Trust (MGF) за последний год составила 3.13. Акции заметно колебались в пределах 2.79 - 3.13, сравнение с 2.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Government Markets Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MFS Government Markets Income Trust?

Самая низкая цена MFS Government Markets Income Trust (MGF) за год составила 2.79. Сравнение с текущими 2.83 и 2.79 - 3.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGF?

В прошлом MFS Government Markets Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.85 и -7.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.81 2.83
Годовой диапазон
2.79 3.13
Предыдущее закрытие
2.85
Open
2.83
Bid
2.83
Ask
3.13
Low
2.81
High
2.83
Объем
34
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
1.07%
6-месячное изменение
-5.67%
Годовое изменение
-7.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%