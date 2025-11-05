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MGF: MFS Government Markets Income Trust
Курс MGF за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.81, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой MFS Government Markets Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGF сегодня?
MFS Government Markets Income Trust (MGF) сегодня оценивается на уровне 2.83. Инструмент торгуется в пределах 2.81 - 2.83, вчерашнее закрытие составило 2.85, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Government Markets Income Trust?
MFS Government Markets Income Trust в настоящее время оценивается в 2.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.82% и USD. Отслеживайте движения MGF на графике в реальном времени.
Как купить акции MGF?
Вы можете купить акции MFS Government Markets Income Trust (MGF) по текущей цене 2.83. Ордера обычно размещаются около 2.83 или 3.13, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGF?
Инвестирование в MFS Government Markets Income Trust предполагает учет годового диапазона 2.79 - 3.13 и текущей цены 2.83. Многие сравнивают 1.07% и -5.67% перед размещением ордеров на 2.83 или 3.13. Изучайте ежедневные изменения цены MGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MFS Government Markets Income Trust?
Самая высокая цена MFS Government Markets Income Trust (MGF) за последний год составила 3.13. Акции заметно колебались в пределах 2.79 - 3.13, сравнение с 2.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Government Markets Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MFS Government Markets Income Trust?
Самая низкая цена MFS Government Markets Income Trust (MGF) за год составила 2.79. Сравнение с текущими 2.83 и 2.79 - 3.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGF?
В прошлом MFS Government Markets Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.85 и -7.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.85
- Open
- 2.83
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.81
- High
- 2.83
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 1.07%
- 6-месячное изменение
- -5.67%
- Годовое изменение
- -7.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%