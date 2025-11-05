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MGF: MFSA政府投资基金

2.83 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MGF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.81和高点2.84进行交易。

关注MFSA政府投资基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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MGF新闻

常见问题解答

MGF股票今天的价格是多少？

MFSA政府投资基金股票今天的定价为2.83。它在2.81 - 2.84范围内交易，昨天的收盘价为2.83，交易量达到85。MGF的实时价格图表显示了这些更新。

MFSA政府投资基金股票是否支付股息？

MFSA政府投资基金目前的价值为2.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.82%和USD。实时查看图表以跟踪MGF走势。

如何购买MGF股票？

您可以以2.83的当前价格购买MFSA政府投资基金股票。订单通常设置在2.83或3.13附近，而85和0.00%显示市场活动。立即关注MGF的实时图表更新。

如何投资MGF股票？

投资MFSA政府投资基金需要考虑年度范围2.79 - 3.13和当前价格2.83。许多人在以2.83或3.13下订单之前，会比较1.07%和。实时查看MGF价格图表，了解每日变化。

MFSA政府投资基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFSA政府投资基金的最高价格是3.13。在2.79 - 3.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFSA政府投资基金的绩效。

MFSA政府投资基金股票的最低价格是多少？

MFSA政府投资基金（MGF）的最低价格为2.79。将其与当前的2.83和2.79 - 3.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGF股票是什么时候拆分的？

MFSA政府投资基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.83和-7.82%中可见。

日范围
2.81 2.84
年范围
2.79 3.13
前一天收盘价
2.83
开盘价
2.83
卖价
2.83
买价
3.13
最低价
2.81
最高价
2.84
交易量
85
日变化
0.00%
月变化
1.07%
6个月变化
-5.67%
年变化
-7.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%