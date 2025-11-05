MGF: MFSA政府投资基金
今日MGF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.81和高点2.84进行交易。
关注MFSA政府投资基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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MGF新闻
常见问题解答
MGF股票今天的价格是多少？
MFSA政府投资基金股票今天的定价为2.83。它在2.81 - 2.84范围内交易，昨天的收盘价为2.83，交易量达到85。MGF的实时价格图表显示了这些更新。
MFSA政府投资基金股票是否支付股息？
MFSA政府投资基金目前的价值为2.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.82%和USD。实时查看图表以跟踪MGF走势。
如何购买MGF股票？
您可以以2.83的当前价格购买MFSA政府投资基金股票。订单通常设置在2.83或3.13附近，而85和0.00%显示市场活动。立即关注MGF的实时图表更新。
如何投资MGF股票？
投资MFSA政府投资基金需要考虑年度范围2.79 - 3.13和当前价格2.83。许多人在以2.83或3.13下订单之前，会比较1.07%和。实时查看MGF价格图表，了解每日变化。
MFSA政府投资基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MFSA政府投资基金的最高价格是3.13。在2.79 - 3.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFSA政府投资基金的绩效。
MFSA政府投资基金股票的最低价格是多少？
MFSA政府投资基金（MGF）的最低价格为2.79。将其与当前的2.83和2.79 - 3.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MGF股票是什么时候拆分的？
MFSA政府投资基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.83和-7.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.83
- 开盘价
- 2.83
- 卖价
- 2.83
- 买价
- 3.13
- 最低价
- 2.81
- 最高价
- 2.84
- 交易量
- 85
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.07%
- 6个月变化
- -5.67%
- 年变化
- -7.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%