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MGC: Vanguard Mega Cap ETF
Курс MGC за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 283.20, а максимальная — 284.54.
Следите за динамикой Vanguard Mega Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGC сегодня?
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) сегодня оценивается на уровне 283.45. Инструмент торгуется в пределах 283.20 - 284.54, вчерашнее закрытие составило 283.66, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mega Cap ETF?
Vanguard Mega Cap ETF в настоящее время оценивается в 283.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.13% и USD. Отслеживайте движения MGC на графике в реальном времени.
Как купить акции MGC?
Вы можете купить акции Vanguard Mega Cap ETF (MGC) по текущей цене 283.45. Ордера обычно размещаются около 283.45 или 283.75, тогда как 162 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGC?
Инвестирование в Vanguard Mega Cap ETF предполагает учет годового диапазона 228.41 - 284.88 и текущей цены 283.45. Многие сравнивают 3.31% и 15.04% перед размещением ордеров на 283.45 или 283.75. Изучайте ежедневные изменения цены MGC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Mega Cap ETF?
Самая высокая цена Vanguard Mega Cap ETF (MGC) за последний год составила 284.88. Акции заметно колебались в пределах 228.41 - 284.88, сравнение с 283.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mega Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Mega Cap ETF?
Самая низкая цена Vanguard Mega Cap ETF (MGC) за год составила 228.41. Сравнение с текущими 283.45 и 228.41 - 284.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGC?
В прошлом Vanguard Mega Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 283.66 и 22.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 283.66
- Open
- 283.85
- Bid
- 283.45
- Ask
- 283.75
- Low
- 283.20
- High
- 284.54
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 3.31%
- 6-месячное изменение
- 15.04%
- Годовое изменение
- 22.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%