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MGC: Vanguard Mega Cap ETF

283.45 USD 0.21 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MGC за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 283.20, а максимальная — 284.54.

Следите за динамикой Vanguard Mega Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGC сегодня?

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) сегодня оценивается на уровне 283.45. Инструмент торгуется в пределах 283.20 - 284.54, вчерашнее закрытие составило 283.66, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mega Cap ETF?

Vanguard Mega Cap ETF в настоящее время оценивается в 283.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.13% и USD. Отслеживайте движения MGC на графике в реальном времени.

Как купить акции MGC?

Вы можете купить акции Vanguard Mega Cap ETF (MGC) по текущей цене 283.45. Ордера обычно размещаются около 283.45 или 283.75, тогда как 162 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGC?

Инвестирование в Vanguard Mega Cap ETF предполагает учет годового диапазона 228.41 - 284.88 и текущей цены 283.45. Многие сравнивают 3.31% и 15.04% перед размещением ордеров на 283.45 или 283.75. Изучайте ежедневные изменения цены MGC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Mega Cap ETF?

Самая высокая цена Vanguard Mega Cap ETF (MGC) за последний год составила 284.88. Акции заметно колебались в пределах 228.41 - 284.88, сравнение с 283.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mega Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Mega Cap ETF?

Самая низкая цена Vanguard Mega Cap ETF (MGC) за год составила 228.41. Сравнение с текущими 283.45 и 228.41 - 284.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGC?

В прошлом Vanguard Mega Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 283.66 и 22.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
283.20 284.54
Годовой диапазон
228.41 284.88
Предыдущее закрытие
283.66
Open
283.85
Bid
283.45
Ask
283.75
Low
283.20
High
284.54
Объем
162
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
3.31%
6-месячное изменение
15.04%
Годовое изменение
22.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%