MGC: Vanguard Mega Cap ETF
今日MGC汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点281.82和高点284.16进行交易。
关注Vanguard Mega Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MGC股票今天的价格是多少？
Vanguard Mega Cap ETF股票今天的定价为282.21。它在281.82 - 284.16范围内交易，昨天的收盘价为283.45，交易量达到129。MGC的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Mega Cap ETF股票是否支付股息？
Vanguard Mega Cap ETF目前的价值为282.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.60%和USD。实时查看图表以跟踪MGC走势。
如何购买MGC股票？
您可以以282.21的当前价格购买Vanguard Mega Cap ETF股票。订单通常设置在282.21或282.51附近，而129和-0.64%显示市场活动。立即关注MGC的实时图表更新。
如何投资MGC股票？
投资Vanguard Mega Cap ETF需要考虑年度范围228.41 - 284.88和当前价格282.21。许多人在以282.21或282.51下订单之前，会比较2.85%和。实时查看MGC价格图表，了解每日变化。
Vanguard Mega Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Mega Cap ETF的最高价格是284.88。在228.41 - 284.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mega Cap ETF的绩效。
Vanguard Mega Cap ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Mega Cap ETF（MGC）的最低价格为228.41。将其与当前的282.21和228.41 - 284.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MGC股票是什么时候拆分的？
Vanguard Mega Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、283.45和21.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 283.45
- 开盘价
- 284.03
- 卖价
- 282.21
- 买价
- 282.51
- 最低价
- 281.82
- 最高价
- 284.16
- 交易量
- 129
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- 2.85%
- 6个月变化
- 14.54%
- 年变化
- 21.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%