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MGC: Vanguard Mega Cap ETF

282.21 USD 1.24 (0.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MGC汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点281.82和高点284.16进行交易。

关注Vanguard Mega Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGC新闻

常见问题解答

MGC股票今天的价格是多少？

Vanguard Mega Cap ETF股票今天的定价为282.21。它在281.82 - 284.16范围内交易，昨天的收盘价为283.45，交易量达到129。MGC的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Mega Cap ETF股票是否支付股息？

Vanguard Mega Cap ETF目前的价值为282.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.60%和USD。实时查看图表以跟踪MGC走势。

如何购买MGC股票？

您可以以282.21的当前价格购买Vanguard Mega Cap ETF股票。订单通常设置在282.21或282.51附近，而129和-0.64%显示市场活动。立即关注MGC的实时图表更新。

如何投资MGC股票？

投资Vanguard Mega Cap ETF需要考虑年度范围228.41 - 284.88和当前价格282.21。许多人在以282.21或282.51下订单之前，会比较2.85%和。实时查看MGC价格图表，了解每日变化。

Vanguard Mega Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Mega Cap ETF的最高价格是284.88。在228.41 - 284.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mega Cap ETF的绩效。

Vanguard Mega Cap ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Mega Cap ETF（MGC）的最低价格为228.41。将其与当前的282.21和228.41 - 284.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGC股票是什么时候拆分的？

Vanguard Mega Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、283.45和21.60%中可见。

日范围
281.82 284.16
年范围
228.41 284.88
前一天收盘价
283.45
开盘价
284.03
卖价
282.21
买价
282.51
最低价
281.82
最高价
284.16
交易量
129
日变化
-0.44%
月变化
2.85%
6个月变化
14.54%
年变化
21.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%