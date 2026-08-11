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MFVL: Motley Fool Value Factor ETF
Курс MFVL за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.07, а максимальная — 22.29.
Следите за динамикой Motley Fool Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFVL сегодня?
Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) сегодня оценивается на уровне 22.27. Инструмент торгуется в пределах 22.07 - 22.29, вчерашнее закрытие составило 22.08, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFVL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Value Factor ETF?
Motley Fool Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 22.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.02% и USD. Отслеживайте движения MFVL на графике в реальном времени.
Как купить акции MFVL?
Вы можете купить акции Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) по текущей цене 22.27. Ордера обычно размещаются около 22.27 или 22.57, тогда как 9 и 0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFVL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFVL?
Инвестирование в Motley Fool Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 19.54 - 22.29 и текущей цены 22.27. Многие сравнивают 2.25% и 4.90% перед размещением ордеров на 22.27 или 22.57. Изучайте ежедневные изменения цены MFVL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Value Factor ETF?
Самая высокая цена Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) за последний год составила 22.29. Акции заметно колебались в пределах 19.54 - 22.29, сравнение с 22.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Value Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Value Factor ETF?
Самая низкая цена Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) за год составила 19.54. Сравнение с текущими 22.27 и 19.54 - 22.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFVL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFVL?
В прошлом Motley Fool Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.08 и 11.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.08
- Open
- 22.07
- Bid
- 22.27
- Ask
- 22.57
- Low
- 22.07
- High
- 22.29
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 4.90%
- Годовое изменение
- 11.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%