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MFVL: Motley Fool Value Factor ETF

22.27 USD 0.19 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFVL за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.07, а максимальная — 22.29.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFVL сегодня?

Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) сегодня оценивается на уровне 22.27. Инструмент торгуется в пределах 22.07 - 22.29, вчерашнее закрытие составило 22.08, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFVL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Value Factor ETF?

Motley Fool Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 22.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.02% и USD. Отслеживайте движения MFVL на графике в реальном времени.

Как купить акции MFVL?

Вы можете купить акции Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) по текущей цене 22.27. Ордера обычно размещаются около 22.27 или 22.57, тогда как 9 и 0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFVL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFVL?

Инвестирование в Motley Fool Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 19.54 - 22.29 и текущей цены 22.27. Многие сравнивают 2.25% и 4.90% перед размещением ордеров на 22.27 или 22.57. Изучайте ежедневные изменения цены MFVL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Value Factor ETF?

Самая высокая цена Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) за последний год составила 22.29. Акции заметно колебались в пределах 19.54 - 22.29, сравнение с 22.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Value Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Value Factor ETF?

Самая низкая цена Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) за год составила 19.54. Сравнение с текущими 22.27 и 19.54 - 22.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFVL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFVL?

В прошлом Motley Fool Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.08 и 11.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.07 22.29
Годовой диапазон
19.54 22.29
Предыдущее закрытие
22.08
Open
22.07
Bid
22.27
Ask
22.57
Low
22.07
High
22.29
Объем
9
Дневное изменение
0.86%
Месячное изменение
2.25%
6-месячное изменение
4.90%
Годовое изменение
11.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%