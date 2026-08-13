MFVL: Motley Fool Value Factor ETF
今日MFVL汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点22.18和高点22.18进行交易。
关注Motley Fool Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFVL股票今天的价格是多少？
Motley Fool Value Factor ETF股票今天的定价为22.18。它在22.18 - 22.18范围内交易，昨天的收盘价为22.27，交易量达到1。MFVL的实时价格图表显示了这些更新。
Motley Fool Value Factor ETF股票是否支付股息？
Motley Fool Value Factor ETF目前的价值为22.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪MFVL走势。
如何购买MFVL股票？
您可以以22.18的当前价格购买Motley Fool Value Factor ETF股票。订单通常设置在22.18或22.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MFVL的实时图表更新。
如何投资MFVL股票？
投资Motley Fool Value Factor ETF需要考虑年度范围19.54 - 22.29和当前价格22.18。许多人在以22.18或22.48下订单之前，会比较1.84%和。实时查看MFVL价格图表，了解每日变化。
Motley Fool Value Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Motley Fool Value Factor ETF的最高价格是22.29。在19.54 - 22.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Value Factor ETF的绩效。
Motley Fool Value Factor ETF股票的最低价格是多少？
Motley Fool Value Factor ETF（MFVL）的最低价格为19.54。将其与当前的22.18和19.54 - 22.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFVL股票是什么时候拆分的？
Motley Fool Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.27和10.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.27
- 开盘价
- 22.18
- 卖价
- 22.18
- 买价
- 22.48
- 最低价
- 22.18
- 最高价
- 22.18
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- 1.84%
- 6个月变化
- 4.47%
- 年变化
- 10.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%