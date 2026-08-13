MFVL股票今天的价格是多少？ Motley Fool Value Factor ETF股票今天的定价为22.18。它在22.18 - 22.18范围内交易，昨天的收盘价为22.27，交易量达到1。MFVL的实时价格图表显示了这些更新。

Motley Fool Value Factor ETF股票是否支付股息？ Motley Fool Value Factor ETF目前的价值为22.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪MFVL走势。

如何购买MFVL股票？ 您可以以22.18的当前价格购买Motley Fool Value Factor ETF股票。订单通常设置在22.18或22.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MFVL的实时图表更新。

如何投资MFVL股票？ 投资Motley Fool Value Factor ETF需要考虑年度范围19.54 - 22.29和当前价格22.18。许多人在以22.18或22.48下订单之前，会比较1.84%和。实时查看MFVL价格图表，了解每日变化。

Motley Fool Value Factor ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Motley Fool Value Factor ETF的最高价格是22.29。在19.54 - 22.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Value Factor ETF的绩效。

Motley Fool Value Factor ETF股票的最低价格是多少？ Motley Fool Value Factor ETF（MFVL）的最低价格为19.54。将其与当前的22.18和19.54 - 22.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。