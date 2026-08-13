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MFVL: Motley Fool Value Factor ETF

22.18 USD 0.09 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFVL汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点22.18和高点22.18进行交易。

关注Motley Fool Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFVL股票今天的价格是多少？

Motley Fool Value Factor ETF股票今天的定价为22.18。它在22.18 - 22.18范围内交易，昨天的收盘价为22.27，交易量达到1。MFVL的实时价格图表显示了这些更新。

Motley Fool Value Factor ETF股票是否支付股息？

Motley Fool Value Factor ETF目前的价值为22.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪MFVL走势。

如何购买MFVL股票？

您可以以22.18的当前价格购买Motley Fool Value Factor ETF股票。订单通常设置在22.18或22.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MFVL的实时图表更新。

如何投资MFVL股票？

投资Motley Fool Value Factor ETF需要考虑年度范围19.54 - 22.29和当前价格22.18。许多人在以22.18或22.48下订单之前，会比较1.84%和。实时查看MFVL价格图表，了解每日变化。

Motley Fool Value Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Motley Fool Value Factor ETF的最高价格是22.29。在19.54 - 22.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Value Factor ETF的绩效。

Motley Fool Value Factor ETF股票的最低价格是多少？

Motley Fool Value Factor ETF（MFVL）的最低价格为19.54。将其与当前的22.18和19.54 - 22.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFVL股票是什么时候拆分的？

Motley Fool Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.27和10.57%中可见。

日范围
22.18 22.18
年范围
19.54 22.29
前一天收盘价
22.27
开盘价
22.18
卖价
22.18
买价
22.48
最低价
22.18
最高价
22.18
交易量
1
日变化
-0.40%
月变化
1.84%
6个月变化
4.47%
年变化
10.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%