- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MFUT: Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
Курс MFUT за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.19, а максимальная — 19.38.
Следите за динамикой Cambria Chesapeake Pure Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFUT сегодня?
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) сегодня оценивается на уровне 19.38. Инструмент торгуется в пределах 19.19 - 19.38, вчерашнее закрытие составило 19.15, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFUT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Chesapeake Pure Trend ETF?
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF в настоящее время оценивается в 19.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.12% и USD. Отслеживайте движения MFUT на графике в реальном времени.
Как купить акции MFUT?
Вы можете купить акции Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) по текущей цене 19.38. Ордера обычно размещаются около 19.38 или 19.68, тогда как 17 и 0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFUT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFUT?
Инвестирование в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF предполагает учет годового диапазона 17.08 - 22.00 и текущей цены 19.38. Многие сравнивают 1.73% и 6.02% перед размещением ордеров на 19.38 или 19.68. Изучайте ежедневные изменения цены MFUT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Chesapeake Pure Trend ETF?
Самая высокая цена Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) за последний год составила 22.00. Акции заметно колебались в пределах 17.08 - 22.00, сравнение с 19.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Chesapeake Pure Trend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Chesapeake Pure Trend ETF?
Самая низкая цена Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) за год составила 17.08. Сравнение с текущими 19.38 и 17.08 - 22.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFUT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFUT?
В прошлом Cambria Chesapeake Pure Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.15 и 9.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.15
- Open
- 19.19
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Low
- 19.19
- High
- 19.38
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 6.02%
- Годовое изменение
- 9.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%