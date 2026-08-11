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MFUT: Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

19.38 USD 0.23 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFUT за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.19, а максимальная — 19.38.

Следите за динамикой Cambria Chesapeake Pure Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFUT сегодня?

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) сегодня оценивается на уровне 19.38. Инструмент торгуется в пределах 19.19 - 19.38, вчерашнее закрытие составило 19.15, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFUT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Chesapeake Pure Trend ETF?

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF в настоящее время оценивается в 19.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.12% и USD. Отслеживайте движения MFUT на графике в реальном времени.

Как купить акции MFUT?

Вы можете купить акции Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) по текущей цене 19.38. Ордера обычно размещаются около 19.38 или 19.68, тогда как 17 и 0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFUT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFUT?

Инвестирование в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF предполагает учет годового диапазона 17.08 - 22.00 и текущей цены 19.38. Многие сравнивают 1.73% и 6.02% перед размещением ордеров на 19.38 или 19.68. Изучайте ежедневные изменения цены MFUT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Chesapeake Pure Trend ETF?

Самая высокая цена Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) за последний год составила 22.00. Акции заметно колебались в пределах 17.08 - 22.00, сравнение с 19.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Chesapeake Pure Trend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Chesapeake Pure Trend ETF?

Самая низкая цена Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) за год составила 17.08. Сравнение с текущими 19.38 и 17.08 - 22.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFUT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFUT?

В прошлом Cambria Chesapeake Pure Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.15 и 9.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.19 19.38
Годовой диапазон
17.08 22.00
Предыдущее закрытие
19.15
Open
19.19
Bid
19.38
Ask
19.68
Low
19.19
High
19.38
Объем
17
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
1.73%
6-месячное изменение
6.02%
Годовое изменение
9.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%