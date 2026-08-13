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MFUT: Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

19.37 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFUT汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.28和高点19.40进行交易。

关注Cambria Chesapeake Pure Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFUT股票今天的价格是多少？

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票今天的定价为19.37。它在19.28 - 19.40范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到47。MFUT的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票是否支付股息？

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF目前的价值为19.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.07%和USD。实时查看图表以跟踪MFUT走势。

如何购买MFUT股票？

您可以以19.37的当前价格购买Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票。订单通常设置在19.37或19.67附近，而47和-0.15%显示市场活动。立即关注MFUT的实时图表更新。

如何投资MFUT股票？

投资Cambria Chesapeake Pure Trend ETF需要考虑年度范围17.08 - 22.00和当前价格19.37。许多人在以19.37或19.67下订单之前，会比较1.68%和。实时查看MFUT价格图表，了解每日变化。

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Chesapeake Pure Trend ETF的最高价格是22.00。在17.08 - 22.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Chesapeake Pure Trend ETF的绩效。

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF（MFUT）的最低价格为17.08。将其与当前的19.37和17.08 - 22.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFUT股票是什么时候拆分的？

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.38和9.07%中可见。

日范围
19.28 19.40
年范围
17.08 22.00
前一天收盘价
19.38
开盘价
19.40
卖价
19.37
买价
19.67
最低价
19.28
最高价
19.40
交易量
47
日变化
-0.05%
月变化
1.68%
6个月变化
5.96%
年变化
9.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%