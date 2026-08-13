MFUT股票今天的价格是多少？ Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票今天的定价为19.37。它在19.28 - 19.40范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到47。MFUT的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票是否支付股息？ Cambria Chesapeake Pure Trend ETF目前的价值为19.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.07%和USD。实时查看图表以跟踪MFUT走势。

如何购买MFUT股票？ 您可以以19.37的当前价格购买Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票。订单通常设置在19.37或19.67附近，而47和-0.15%显示市场活动。立即关注MFUT的实时图表更新。

如何投资MFUT股票？ 投资Cambria Chesapeake Pure Trend ETF需要考虑年度范围17.08 - 22.00和当前价格19.37。许多人在以19.37或19.67下订单之前，会比较1.68%和。实时查看MFUT价格图表，了解每日变化。

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Cambria Chesapeake Pure Trend ETF的最高价格是22.00。在17.08 - 22.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Chesapeake Pure Trend ETF的绩效。

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票的最低价格是多少？ Cambria Chesapeake Pure Trend ETF（MFUT）的最低价格为17.08。将其与当前的19.37和17.08 - 22.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。