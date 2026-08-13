MFUT: Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
今日MFUT汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.28和高点19.40进行交易。
关注Cambria Chesapeake Pure Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MFUT股票今天的价格是多少？
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票今天的定价为19.37。它在19.28 - 19.40范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到47。MFUT的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票是否支付股息？
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF目前的价值为19.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.07%和USD。实时查看图表以跟踪MFUT走势。
如何购买MFUT股票？
您可以以19.37的当前价格购买Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票。订单通常设置在19.37或19.67附近，而47和-0.15%显示市场活动。立即关注MFUT的实时图表更新。
如何投资MFUT股票？
投资Cambria Chesapeake Pure Trend ETF需要考虑年度范围17.08 - 22.00和当前价格19.37。许多人在以19.37或19.67下订单之前，会比较1.68%和。实时查看MFUT价格图表，了解每日变化。
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Chesapeake Pure Trend ETF的最高价格是22.00。在17.08 - 22.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Chesapeake Pure Trend ETF的绩效。
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF（MFUT）的最低价格为17.08。将其与当前的19.37和17.08 - 22.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFUT股票是什么时候拆分的？
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.38和9.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.38
- 开盘价
- 19.40
- 卖价
- 19.37
- 买价
- 19.67
- 最低价
- 19.28
- 最高价
- 19.40
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.68%
- 6个月变化
- 5.96%
- 年变化
- 9.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%