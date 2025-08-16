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MFUS: PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit
Курс MFUS за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.57, а максимальная — 66.78.
Следите за динамикой PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFUS сегодня?
PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) сегодня оценивается на уровне 66.68. Инструмент торгуется в пределах 66.57 - 66.78, вчерашнее закрытие составило 66.53, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit?
PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit в настоящее время оценивается в 66.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.02% и USD. Отслеживайте движения MFUS на графике в реальном времени.
Как купить акции MFUS?
Вы можете купить акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) по текущей цене 66.68. Ордера обычно размещаются около 66.68 или 66.98, тогда как 41 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFUS?
Инвестирование в PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit предполагает учет годового диапазона 56.96 - 67.34 и текущей цены 66.68. Многие сравнивают 2.51% и 10.00% перед размещением ордеров на 66.68 или 66.98. Изучайте ежедневные изменения цены MFUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit?
Самая высокая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) за последний год составила 67.34. Акции заметно колебались в пределах 56.96 - 67.34, сравнение с 66.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit?
Самая низкая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) за год составила 56.96. Сравнение с текущими 66.68 и 56.96 - 67.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFUS?
В прошлом PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.53 и 10.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.53
- Open
- 66.57
- Bid
- 66.68
- Ask
- 66.98
- Low
- 66.57
- High
- 66.78
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 10.00%
- Годовое изменение
- 10.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%