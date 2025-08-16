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MFUS: PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit

66.68 USD 0.15 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFUS за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.57, а максимальная — 66.78.

Следите за динамикой PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFUS сегодня?

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) сегодня оценивается на уровне 66.68. Инструмент торгуется в пределах 66.57 - 66.78, вчерашнее закрытие составило 66.53, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit?

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit в настоящее время оценивается в 66.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.02% и USD. Отслеживайте движения MFUS на графике в реальном времени.

Как купить акции MFUS?

Вы можете купить акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) по текущей цене 66.68. Ордера обычно размещаются около 66.68 или 66.98, тогда как 41 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFUS?

Инвестирование в PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit предполагает учет годового диапазона 56.96 - 67.34 и текущей цены 66.68. Многие сравнивают 2.51% и 10.00% перед размещением ордеров на 66.68 или 66.98. Изучайте ежедневные изменения цены MFUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit?

Самая высокая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) за последний год составила 67.34. Акции заметно колебались в пределах 56.96 - 67.34, сравнение с 66.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit?

Самая низкая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit (MFUS) за год составила 56.96. Сравнение с текущими 66.68 и 56.96 - 67.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFUS?

В прошлом PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.53 и 10.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.57 66.78
Годовой диапазон
56.96 67.34
Предыдущее закрытие
66.53
Open
66.57
Bid
66.68
Ask
66.98
Low
66.57
High
66.78
Объем
41
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
2.51%
6-месячное изменение
10.00%
Годовое изменение
10.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%