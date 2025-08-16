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MFUS: PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit

66.65 USD 0.03 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFUS汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点66.64和高点66.87进行交易。

关注PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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MFUS新闻

常见问题解答

MFUS股票今天的价格是多少？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit股票今天的定价为66.65。它在66.64 - 66.87范围内交易，昨天的收盘价为66.68，交易量达到9。MFUS的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit股票是否支付股息？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit目前的价值为66.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.97%和USD。实时查看图表以跟踪MFUS走势。

如何购买MFUS股票？

您可以以66.65的当前价格购买PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit股票。订单通常设置在66.65或66.95附近，而9和-0.33%显示市场活动。立即关注MFUS的实时图表更新。

如何投资MFUS股票？

投资PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit需要考虑年度范围56.96 - 67.34和当前价格66.65。许多人在以66.65或66.95下订单之前，会比较2.46%和。实时查看MFUS价格图表，了解每日变化。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit的最高价格是67.34。在56.96 - 67.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit的绩效。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit股票的最低价格是多少？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit（MFUS）的最低价格为56.96。将其与当前的66.65和56.96 - 67.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFUS股票是什么时候拆分的？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equit历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.68和9.97%中可见。

日范围
66.64 66.87
年范围
56.96 67.34
前一天收盘价
66.68
开盘价
66.87
卖价
66.65
买价
66.95
最低价
66.64
最高价
66.87
交易量
9
日变化
-0.04%
月变化
2.46%
6个月变化
9.95%
年变化
9.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%