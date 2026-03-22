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MFM: MFS Municipal Income Trust

5.39 USD 0.04 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFM за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.37, а максимальная — 5.46.

Следите за динамикой MFS Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFM сегодня?

MFS Municipal Income Trust (MFM) сегодня оценивается на уровне 5.39. Инструмент торгуется в пределах 5.37 - 5.46, вчерашнее закрытие составило 5.43, а торговый объем достиг 336. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Municipal Income Trust?

MFS Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 5.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.26% и USD. Отслеживайте движения MFM на графике в реальном времени.

Как купить акции MFM?

Вы можете купить акции MFS Municipal Income Trust (MFM) по текущей цене 5.39. Ордера обычно размещаются около 5.39 или 5.69, тогда как 336 и -1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFM?

Инвестирование в MFS Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 5.13 - 5.66 и текущей цены 5.39. Многие сравнивают -0.19% и -3.41% перед размещением ордеров на 5.39 или 5.69. Изучайте ежедневные изменения цены MFM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MFS Municipal Income Trust?

Самая высокая цена MFS Municipal Income Trust (MFM) за последний год составила 5.66. Акции заметно колебались в пределах 5.13 - 5.66, сравнение с 5.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Municipal Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MFS Municipal Income Trust?

Самая низкая цена MFS Municipal Income Trust (MFM) за год составила 5.13. Сравнение с текущими 5.39 и 5.13 - 5.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFM?

В прошлом MFS Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.43 и 4.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.37 5.46
Годовой диапазон
5.13 5.66
Предыдущее закрытие
5.43
Open
5.46
Bid
5.39
Ask
5.69
Low
5.37
High
5.46
Объем
336
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
-3.41%
Годовое изменение
4.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%