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MFM: MFS Municipal Income Trust
Курс MFM за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.37, а максимальная — 5.46.
Следите за динамикой MFS Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFM сегодня?
MFS Municipal Income Trust (MFM) сегодня оценивается на уровне 5.39. Инструмент торгуется в пределах 5.37 - 5.46, вчерашнее закрытие составило 5.43, а торговый объем достиг 336. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Municipal Income Trust?
MFS Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 5.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.26% и USD. Отслеживайте движения MFM на графике в реальном времени.
Как купить акции MFM?
Вы можете купить акции MFS Municipal Income Trust (MFM) по текущей цене 5.39. Ордера обычно размещаются около 5.39 или 5.69, тогда как 336 и -1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFM?
Инвестирование в MFS Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 5.13 - 5.66 и текущей цены 5.39. Многие сравнивают -0.19% и -3.41% перед размещением ордеров на 5.39 или 5.69. Изучайте ежедневные изменения цены MFM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MFS Municipal Income Trust?
Самая высокая цена MFS Municipal Income Trust (MFM) за последний год составила 5.66. Акции заметно колебались в пределах 5.13 - 5.66, сравнение с 5.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Municipal Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MFS Municipal Income Trust?
Самая низкая цена MFS Municipal Income Trust (MFM) за год составила 5.13. Сравнение с текущими 5.39 и 5.13 - 5.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFM?
В прошлом MFS Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.43 и 4.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.43
- Open
- 5.46
- Bid
- 5.39
- Ask
- 5.69
- Low
- 5.37
- High
- 5.46
- Объем
- 336
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- -3.41%
- Годовое изменение
- 4.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%