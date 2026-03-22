Курс MFM за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.37, а максимальная — 5.46.

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