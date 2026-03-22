MFM: MFS Municipal Income Trust
今日MFM汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点5.38和高点5.41进行交易。
关注MFS Municipal Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFM新闻
常见问题解答
MFM股票今天的价格是多少？
MFS Municipal Income Trust股票今天的定价为5.41。它在5.38 - 5.41范围内交易，昨天的收盘价为5.39，交易量达到454。MFM的实时价格图表显示了这些更新。
MFS Municipal Income Trust股票是否支付股息？
MFS Municipal Income Trust目前的价值为5.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.64%和USD。实时查看图表以跟踪MFM走势。
如何购买MFM股票？
您可以以5.41的当前价格购买MFS Municipal Income Trust股票。订单通常设置在5.41或5.71附近，而454和0.00%显示市场活动。立即关注MFM的实时图表更新。
如何投资MFM股票？
投资MFS Municipal Income Trust需要考虑年度范围5.13 - 5.66和当前价格5.41。许多人在以5.41或5.71下订单之前，会比较0.19%和。实时查看MFM价格图表，了解每日变化。
MFS Municipal Income Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MFS Municipal Income Trust的最高价格是5.66。在5.13 - 5.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Municipal Income Trust的绩效。
MFS Municipal Income Trust股票的最低价格是多少？
MFS Municipal Income Trust（MFM）的最低价格为5.13。将其与当前的5.41和5.13 - 5.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFM股票是什么时候拆分的？
MFS Municipal Income Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.39和4.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.39
- 开盘价
- 5.41
- 卖价
- 5.41
- 买价
- 5.71
- 最低价
- 5.38
- 最高价
- 5.41
- 交易量
- 454
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- -3.05%
- 年变化
- 4.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%