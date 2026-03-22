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MFM: MFS Municipal Income Trust

5.41 USD 0.02 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFM汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点5.38和高点5.41进行交易。

关注MFS Municipal Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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MFM新闻

常见问题解答

MFM股票今天的价格是多少？

MFS Municipal Income Trust股票今天的定价为5.41。它在5.38 - 5.41范围内交易，昨天的收盘价为5.39，交易量达到454。MFM的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Municipal Income Trust股票是否支付股息？

MFS Municipal Income Trust目前的价值为5.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.64%和USD。实时查看图表以跟踪MFM走势。

如何购买MFM股票？

您可以以5.41的当前价格购买MFS Municipal Income Trust股票。订单通常设置在5.41或5.71附近，而454和0.00%显示市场活动。立即关注MFM的实时图表更新。

如何投资MFM股票？

投资MFS Municipal Income Trust需要考虑年度范围5.13 - 5.66和当前价格5.41。许多人在以5.41或5.71下订单之前，会比较0.19%和。实时查看MFM价格图表，了解每日变化。

MFS Municipal Income Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFS Municipal Income Trust的最高价格是5.66。在5.13 - 5.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Municipal Income Trust的绩效。

MFS Municipal Income Trust股票的最低价格是多少？

MFS Municipal Income Trust（MFM）的最低价格为5.13。将其与当前的5.41和5.13 - 5.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFM股票是什么时候拆分的？

MFS Municipal Income Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.39和4.64%中可见。

日范围
5.38 5.41
年范围
5.13 5.66
前一天收盘价
5.39
开盘价
5.41
卖价
5.41
买价
5.71
最低价
5.38
最高价
5.41
交易量
454
日变化
0.37%
月变化
0.19%
6个月变化
-3.05%
年变化
4.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%