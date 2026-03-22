MFM股票今天的价格是多少？ MFS Municipal Income Trust股票今天的定价为5.41。它在5.38 - 5.41范围内交易，昨天的收盘价为5.39，交易量达到454。MFM的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Municipal Income Trust股票是否支付股息？ MFS Municipal Income Trust目前的价值为5.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.64%和USD。实时查看图表以跟踪MFM走势。

如何购买MFM股票？ 您可以以5.41的当前价格购买MFS Municipal Income Trust股票。订单通常设置在5.41或5.71附近，而454和0.00%显示市场活动。立即关注MFM的实时图表更新。

如何投资MFM股票？ 投资MFS Municipal Income Trust需要考虑年度范围5.13 - 5.66和当前价格5.41。许多人在以5.41或5.71下订单之前，会比较0.19%和。实时查看MFM价格图表，了解每日变化。

MFS Municipal Income Trust股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFS Municipal Income Trust的最高价格是5.66。在5.13 - 5.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Municipal Income Trust的绩效。

MFS Municipal Income Trust股票的最低价格是多少？ MFS Municipal Income Trust（MFM）的最低价格为5.13。将其与当前的5.41和5.13 - 5.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。