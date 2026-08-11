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MFLX: First Trust Flexible Municipal High Income ETF
Курс MFLX за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.96, а максимальная — 16.98.
Следите за динамикой First Trust Flexible Municipal High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFLX сегодня?
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) сегодня оценивается на уровне 16.96. Инструмент торгуется в пределах 16.96 - 16.98, вчерашнее закрытие составило 16.98, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFLX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Flexible Municipal High Income ETF?
First Trust Flexible Municipal High Income ETF в настоящее время оценивается в 16.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.73% и USD. Отслеживайте движения MFLX на графике в реальном времени.
Как купить акции MFLX?
Вы можете купить акции First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) по текущей цене 16.96. Ордера обычно размещаются около 16.96 или 17.26, тогда как 16 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFLX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFLX?
Инвестирование в First Trust Flexible Municipal High Income ETF предполагает учет годового диапазона 16.38 - 18.14 и текущей цены 16.96. Многие сравнивают 0.18% и -2.19% перед размещением ордеров на 16.96 или 17.26. Изучайте ежедневные изменения цены MFLX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Flexible Municipal High Income ETF?
Самая высокая цена First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) за последний год составила 18.14. Акции заметно колебались в пределах 16.38 - 18.14, сравнение с 16.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Flexible Municipal High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Flexible Municipal High Income ETF?
Самая низкая цена First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) за год составила 16.38. Сравнение с текущими 16.96 и 16.38 - 18.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFLX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFLX?
В прошлом First Trust Flexible Municipal High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.98 и 2.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.98
- Open
- 16.97
- Bid
- 16.96
- Ask
- 17.26
- Low
- 16.96
- High
- 16.98
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -2.19%
- Годовое изменение
- 2.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%