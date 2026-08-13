MFLX: First Trust Flexible Municipal High Income ETF
今日MFLX汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点16.91和高点16.96进行交易。
关注First Trust Flexible Municipal High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFLX股票今天的价格是多少？
First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票今天的定价为16.92。它在16.91 - 16.96范围内交易，昨天的收盘价为16.96，交易量达到9。MFLX的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票是否支付股息？
First Trust Flexible Municipal High Income ETF目前的价值为16.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.48%和USD。实时查看图表以跟踪MFLX走势。
如何购买MFLX股票？
您可以以16.92的当前价格购买First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票。订单通常设置在16.92或17.22附近，而9和-0.18%显示市场活动。立即关注MFLX的实时图表更新。
如何投资MFLX股票？
投资First Trust Flexible Municipal High Income ETF需要考虑年度范围16.38 - 18.14和当前价格16.92。许多人在以16.92或17.22下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看MFLX价格图表，了解每日变化。
First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Flexible Municipal High Income ETF的最高价格是18.14。在16.38 - 18.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Flexible Municipal High Income ETF的绩效。
First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Flexible Municipal High Income ETF（MFLX）的最低价格为16.38。将其与当前的16.92和16.38 - 18.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFLX股票是什么时候拆分的？
First Trust Flexible Municipal High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.96和2.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.96
- 开盘价
- 16.95
- 卖价
- 16.92
- 买价
- 17.22
- 最低价
- 16.91
- 最高价
- 16.96
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -2.42%
- 年变化
- 2.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%