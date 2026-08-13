MFLX股票今天的价格是多少？ First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票今天的定价为16.92。它在16.91 - 16.96范围内交易，昨天的收盘价为16.96，交易量达到9。MFLX的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票是否支付股息？ First Trust Flexible Municipal High Income ETF目前的价值为16.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.48%和USD。实时查看图表以跟踪MFLX走势。

如何购买MFLX股票？ 您可以以16.92的当前价格购买First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票。订单通常设置在16.92或17.22附近，而9和-0.18%显示市场活动。立即关注MFLX的实时图表更新。

如何投资MFLX股票？ 投资First Trust Flexible Municipal High Income ETF需要考虑年度范围16.38 - 18.14和当前价格16.92。许多人在以16.92或17.22下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看MFLX价格图表，了解每日变化。

First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust Flexible Municipal High Income ETF的最高价格是18.14。在16.38 - 18.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Flexible Municipal High Income ETF的绩效。

First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票的最低价格是多少？ First Trust Flexible Municipal High Income ETF（MFLX）的最低价格为16.38。将其与当前的16.92和16.38 - 18.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。