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MFLX: First Trust Flexible Municipal High Income ETF

16.92 USD 0.04 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFLX汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点16.91和高点16.96进行交易。

关注First Trust Flexible Municipal High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFLX股票今天的价格是多少？

First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票今天的定价为16.92。它在16.91 - 16.96范围内交易，昨天的收盘价为16.96，交易量达到9。MFLX的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票是否支付股息？

First Trust Flexible Municipal High Income ETF目前的价值为16.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.48%和USD。实时查看图表以跟踪MFLX走势。

如何购买MFLX股票？

您可以以16.92的当前价格购买First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票。订单通常设置在16.92或17.22附近，而9和-0.18%显示市场活动。立即关注MFLX的实时图表更新。

如何投资MFLX股票？

投资First Trust Flexible Municipal High Income ETF需要考虑年度范围16.38 - 18.14和当前价格16.92。许多人在以16.92或17.22下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看MFLX价格图表，了解每日变化。

First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Flexible Municipal High Income ETF的最高价格是18.14。在16.38 - 18.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Flexible Municipal High Income ETF的绩效。

First Trust Flexible Municipal High Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Flexible Municipal High Income ETF（MFLX）的最低价格为16.38。将其与当前的16.92和16.38 - 18.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFLX股票是什么时候拆分的？

First Trust Flexible Municipal High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.96和2.48%中可见。

日范围
16.91 16.96
年范围
16.38 18.14
前一天收盘价
16.96
开盘价
16.95
卖价
16.92
买价
17.22
最低价
16.91
最高价
16.96
交易量
9
日变化
-0.24%
月变化
-0.06%
6个月变化
-2.42%
年变化
2.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%