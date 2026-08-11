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MFIG: Motley Fool Innovative Growth ETF
Курс MFIG за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.58, а максимальная — 21.69.
Следите за динамикой Motley Fool Innovative Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFIG сегодня?
Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) сегодня оценивается на уровне 21.69. Инструмент торгуется в пределах 21.58 - 21.69, вчерашнее закрытие составило 21.38, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Innovative Growth ETF?
Motley Fool Innovative Growth ETF в настоящее время оценивается в 21.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.34% и USD. Отслеживайте движения MFIG на графике в реальном времени.
Как купить акции MFIG?
Вы можете купить акции Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) по текущей цене 21.69. Ордера обычно размещаются около 21.69 или 21.99, тогда как 2 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFIG?
Инвестирование в Motley Fool Innovative Growth ETF предполагает учет годового диапазона 17.42 - 21.69 и текущей цены 21.69. Многие сравнивают 4.28% и 15.13% перед размещением ордеров на 21.69 или 21.99. Изучайте ежедневные изменения цены MFIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Innovative Growth ETF?
Самая высокая цена Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) за последний год составила 21.69. Акции заметно колебались в пределах 17.42 - 21.69, сравнение с 21.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Innovative Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Innovative Growth ETF?
Самая низкая цена Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) за год составила 17.42. Сравнение с текущими 21.69 и 17.42 - 21.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFIG?
В прошлом Motley Fool Innovative Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.38 и 8.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.38
- Open
- 21.58
- Bid
- 21.69
- Ask
- 21.99
- Low
- 21.58
- High
- 21.69
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- 4.28%
- 6-месячное изменение
- 15.13%
- Годовое изменение
- 8.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%