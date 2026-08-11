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MFIG: Motley Fool Innovative Growth ETF

21.69 USD 0.31 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFIG за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.58, а максимальная — 21.69.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFIG сегодня?

Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) сегодня оценивается на уровне 21.69. Инструмент торгуется в пределах 21.58 - 21.69, вчерашнее закрытие составило 21.38, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Innovative Growth ETF?

Motley Fool Innovative Growth ETF в настоящее время оценивается в 21.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.34% и USD. Отслеживайте движения MFIG на графике в реальном времени.

Как купить акции MFIG?

Вы можете купить акции Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) по текущей цене 21.69. Ордера обычно размещаются около 21.69 или 21.99, тогда как 2 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFIG?

Инвестирование в Motley Fool Innovative Growth ETF предполагает учет годового диапазона 17.42 - 21.69 и текущей цены 21.69. Многие сравнивают 4.28% и 15.13% перед размещением ордеров на 21.69 или 21.99. Изучайте ежедневные изменения цены MFIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Innovative Growth ETF?

Самая высокая цена Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) за последний год составила 21.69. Акции заметно колебались в пределах 17.42 - 21.69, сравнение с 21.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Innovative Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Innovative Growth ETF?

Самая низкая цена Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) за год составила 17.42. Сравнение с текущими 21.69 и 17.42 - 21.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFIG?

В прошлом Motley Fool Innovative Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.38 и 8.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.58 21.69
Годовой диапазон
17.42 21.69
Предыдущее закрытие
21.38
Open
21.58
Bid
21.69
Ask
21.99
Low
21.58
High
21.69
Объем
2
Дневное изменение
1.45%
Месячное изменение
4.28%
6-месячное изменение
15.13%
Годовое изменение
8.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%