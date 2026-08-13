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MFIG: Motley Fool Innovative Growth ETF

21.57 USD 0.12 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFIG汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点21.57和高点21.57进行交易。

关注Motley Fool Innovative Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFIG股票今天的价格是多少？

Motley Fool Innovative Growth ETF股票今天的定价为21.57。它在21.57 - 21.57范围内交易，昨天的收盘价为21.69，交易量达到1。MFIG的实时价格图表显示了这些更新。

Motley Fool Innovative Growth ETF股票是否支付股息？

Motley Fool Innovative Growth ETF目前的价值为21.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.74%和USD。实时查看图表以跟踪MFIG走势。

如何购买MFIG股票？

您可以以21.57的当前价格购买Motley Fool Innovative Growth ETF股票。订单通常设置在21.57或21.87附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MFIG的实时图表更新。

如何投资MFIG股票？

投资Motley Fool Innovative Growth ETF需要考虑年度范围17.42 - 21.69和当前价格21.57。许多人在以21.57或21.87下订单之前，会比较3.70%和。实时查看MFIG价格图表，了解每日变化。

Motley Fool Innovative Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Motley Fool Innovative Growth ETF的最高价格是21.69。在17.42 - 21.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Innovative Growth ETF的绩效。

Motley Fool Innovative Growth ETF股票的最低价格是多少？

Motley Fool Innovative Growth ETF（MFIG）的最低价格为17.42。将其与当前的21.57和17.42 - 21.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFIG股票是什么时候拆分的？

Motley Fool Innovative Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.69和7.74%中可见。

日范围
21.57 21.57
年范围
17.42 21.69
前一天收盘价
21.69
开盘价
21.57
卖价
21.57
买价
21.87
最低价
21.57
最高价
21.57
交易量
1
日变化
-0.55%
月变化
3.70%
6个月变化
14.49%
年变化
7.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%