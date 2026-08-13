MFIG: Motley Fool Innovative Growth ETF
今日MFIG汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点21.57和高点21.57进行交易。
关注Motley Fool Innovative Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFIG股票今天的价格是多少？
Motley Fool Innovative Growth ETF股票今天的定价为21.57。它在21.57 - 21.57范围内交易，昨天的收盘价为21.69，交易量达到1。MFIG的实时价格图表显示了这些更新。
Motley Fool Innovative Growth ETF股票是否支付股息？
Motley Fool Innovative Growth ETF目前的价值为21.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.74%和USD。实时查看图表以跟踪MFIG走势。
如何购买MFIG股票？
您可以以21.57的当前价格购买Motley Fool Innovative Growth ETF股票。订单通常设置在21.57或21.87附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MFIG的实时图表更新。
如何投资MFIG股票？
投资Motley Fool Innovative Growth ETF需要考虑年度范围17.42 - 21.69和当前价格21.57。许多人在以21.57或21.87下订单之前，会比较3.70%和。实时查看MFIG价格图表，了解每日变化。
Motley Fool Innovative Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Motley Fool Innovative Growth ETF的最高价格是21.69。在17.42 - 21.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Innovative Growth ETF的绩效。
Motley Fool Innovative Growth ETF股票的最低价格是多少？
Motley Fool Innovative Growth ETF（MFIG）的最低价格为17.42。将其与当前的21.57和17.42 - 21.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFIG股票是什么时候拆分的？
Motley Fool Innovative Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.69和7.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.69
- 开盘价
- 21.57
- 卖价
- 21.57
- 买价
- 21.87
- 最低价
- 21.57
- 最高价
- 21.57
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 3.70%
- 6个月变化
- 14.49%
- 年变化
- 7.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%