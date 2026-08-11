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METW: Roundhill META WeeklyPay ETF

24.49 USD 0.21 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс METW за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.49, а максимальная — 25.27.

Следите за динамикой Roundhill META WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций METW сегодня?

Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) сегодня оценивается на уровне 24.49. Инструмент торгуется в пределах 24.49 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 24.70, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике METW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill META WeeklyPay ETF?

Roundhill META WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 24.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.96% и USD. Отслеживайте движения METW на графике в реальном времени.

Как купить акции METW?

Вы можете купить акции Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) по текущей цене 24.49. Ордера обычно размещаются около 24.49 или 24.79, тогда как 15 и -1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения METW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции METW?

Инвестирование в Roundhill META WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 21.17 - 51.08 и текущей цены 24.49. Многие сравнивают 3.16% и -23.28% перед размещением ордеров на 24.49 или 24.79. Изучайте ежедневные изменения цены METW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill META WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) за последний год составила 51.08. Акции заметно колебались в пределах 21.17 - 51.08, сравнение с 24.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill META WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill META WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) за год составила 21.17. Сравнение с текущими 24.49 и 21.17 - 51.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения METW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций METW?

В прошлом Roundhill META WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.70 и -47.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.49 25.27
Годовой диапазон
21.17 51.08
Предыдущее закрытие
24.70
Open
24.84
Bid
24.49
Ask
24.79
Low
24.49
High
25.27
Объем
15
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
3.16%
6-месячное изменение
-23.28%
Годовое изменение
-47.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%