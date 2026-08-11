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METW: Roundhill META WeeklyPay ETF
Курс METW за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.49, а максимальная — 25.27.
Следите за динамикой Roundhill META WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций METW сегодня?
Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) сегодня оценивается на уровне 24.49. Инструмент торгуется в пределах 24.49 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 24.70, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике METW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill META WeeklyPay ETF?
Roundhill META WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 24.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.96% и USD. Отслеживайте движения METW на графике в реальном времени.
Как купить акции METW?
Вы можете купить акции Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) по текущей цене 24.49. Ордера обычно размещаются около 24.49 или 24.79, тогда как 15 и -1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения METW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции METW?
Инвестирование в Roundhill META WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 21.17 - 51.08 и текущей цены 24.49. Многие сравнивают 3.16% и -23.28% перед размещением ордеров на 24.49 или 24.79. Изучайте ежедневные изменения цены METW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill META WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) за последний год составила 51.08. Акции заметно колебались в пределах 21.17 - 51.08, сравнение с 24.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill META WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill META WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) за год составила 21.17. Сравнение с текущими 24.49 и 21.17 - 51.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения METW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций METW?
В прошлом Roundhill META WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.70 и -47.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.70
- Open
- 24.84
- Bid
- 24.49
- Ask
- 24.79
- Low
- 24.49
- High
- 25.27
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 3.16%
- 6-месячное изменение
- -23.28%
- Годовое изменение
- -47.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%