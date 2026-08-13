METW: Roundhill META WeeklyPay ETF
今日METW汇率已更改2.41%。当日，交易品种以低点25.03和高点25.41进行交易。
关注Roundhill META WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
METW股票今天的价格是多少？
Roundhill META WeeklyPay ETF股票今天的定价为25.08。它在25.03 - 25.41范围内交易，昨天的收盘价为24.49，交易量达到11。METW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill META WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill META WeeklyPay ETF目前的价值为25.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.71%和USD。实时查看图表以跟踪METW走势。
如何购买METW股票？
您可以以25.08的当前价格购买Roundhill META WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在25.08或25.38附近，而11和-0.48%显示市场活动。立即关注METW的实时图表更新。
如何投资METW股票？
投资Roundhill META WeeklyPay ETF需要考虑年度范围21.17 - 51.08和当前价格25.08。许多人在以25.08或25.38下订单之前，会比较5.64%和。实时查看METW价格图表，了解每日变化。
Roundhill META WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill META WeeklyPay ETF的最高价格是51.08。在21.17 - 51.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill META WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill META WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill META WeeklyPay ETF（METW）的最低价格为21.17。将其与当前的25.08和21.17 - 51.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
METW股票是什么时候拆分的？
Roundhill META WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.49和-46.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.49
- 开盘价
- 25.20
- 卖价
- 25.08
- 买价
- 25.38
- 最低价
- 25.03
- 最高价
- 25.41
- 交易量
- 11
- 日变化
- 2.41%
- 月变化
- 5.64%
- 6个月变化
- -21.43%
- 年变化
- -46.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%