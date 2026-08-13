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METW: Roundhill META WeeklyPay ETF

25.08 USD 0.59 (2.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日METW汇率已更改2.41%。当日，交易品种以低点25.03和高点25.41进行交易。

关注Roundhill META WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

METW股票今天的价格是多少？

Roundhill META WeeklyPay ETF股票今天的定价为25.08。它在25.03 - 25.41范围内交易，昨天的收盘价为24.49，交易量达到11。METW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill META WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill META WeeklyPay ETF目前的价值为25.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.71%和USD。实时查看图表以跟踪METW走势。

如何购买METW股票？

您可以以25.08的当前价格购买Roundhill META WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在25.08或25.38附近，而11和-0.48%显示市场活动。立即关注METW的实时图表更新。

如何投资METW股票？

投资Roundhill META WeeklyPay ETF需要考虑年度范围21.17 - 51.08和当前价格25.08。许多人在以25.08或25.38下订单之前，会比较5.64%和。实时查看METW价格图表，了解每日变化。

Roundhill META WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill META WeeklyPay ETF的最高价格是51.08。在21.17 - 51.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill META WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill META WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill META WeeklyPay ETF（METW）的最低价格为21.17。将其与当前的25.08和21.17 - 51.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

METW股票是什么时候拆分的？

Roundhill META WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.49和-46.71%中可见。

日范围
25.03 25.41
年范围
21.17 51.08
前一天收盘价
24.49
开盘价
25.20
卖价
25.08
买价
25.38
最低价
25.03
最高价
25.41
交易量
11
日变化
2.41%
月变化
5.64%
6个月变化
-21.43%
年变化
-46.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%