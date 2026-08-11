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METL: Sprott Active Metals & Miners ETF
Курс METL за сегодня изменился на 1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.55, а максимальная — 28.25.
Следите за динамикой Sprott Active Metals & Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций METL сегодня?
Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) сегодня оценивается на уровне 28.19. Инструмент торгуется в пределах 27.55 - 28.25, вчерашнее закрытие составило 27.65, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике METL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Active Metals & Miners ETF?
Sprott Active Metals & Miners ETF в настоящее время оценивается в 28.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.52% и USD. Отслеживайте движения METL на графике в реальном времени.
Как купить акции METL?
Вы можете купить акции Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) по текущей цене 28.19. Ордера обычно размещаются около 28.19 или 28.49, тогда как 47 и 2.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения METL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции METL?
Инвестирование в Sprott Active Metals & Miners ETF предполагает учет годового диапазона 19.88 - 34.39 и текущей цены 28.19. Многие сравнивают 17.17% и -11.99% перед размещением ордеров на 28.19 или 28.49. Изучайте ежедневные изменения цены METL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sprott Active Metals & Miners ETF?
Самая высокая цена Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) за последний год составила 34.39. Акции заметно колебались в пределах 19.88 - 34.39, сравнение с 27.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Active Metals & Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sprott Active Metals & Miners ETF?
Самая низкая цена Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) за год составила 19.88. Сравнение с текущими 28.19 и 19.88 - 34.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения METL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций METL?
В прошлом Sprott Active Metals & Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.65 и 41.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.65
- Open
- 27.55
- Bid
- 28.19
- Ask
- 28.49
- Low
- 27.55
- High
- 28.25
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 1.95%
- Месячное изменение
- 17.17%
- 6-месячное изменение
- -11.99%
- Годовое изменение
- 41.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%