Курс METL за сегодня изменился на 1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.55, а максимальная — 28.25.

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