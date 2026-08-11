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METL: Sprott Active Metals & Miners ETF

28.19 USD 0.54 (1.95%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс METL за сегодня изменился на 1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.55, а максимальная — 28.25.

Следите за динамикой Sprott Active Metals & Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций METL сегодня?

Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) сегодня оценивается на уровне 28.19. Инструмент торгуется в пределах 27.55 - 28.25, вчерашнее закрытие составило 27.65, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике METL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Active Metals & Miners ETF?

Sprott Active Metals & Miners ETF в настоящее время оценивается в 28.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.52% и USD. Отслеживайте движения METL на графике в реальном времени.

Как купить акции METL?

Вы можете купить акции Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) по текущей цене 28.19. Ордера обычно размещаются около 28.19 или 28.49, тогда как 47 и 2.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения METL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции METL?

Инвестирование в Sprott Active Metals & Miners ETF предполагает учет годового диапазона 19.88 - 34.39 и текущей цены 28.19. Многие сравнивают 17.17% и -11.99% перед размещением ордеров на 28.19 или 28.49. Изучайте ежедневные изменения цены METL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sprott Active Metals & Miners ETF?

Самая высокая цена Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) за последний год составила 34.39. Акции заметно колебались в пределах 19.88 - 34.39, сравнение с 27.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Active Metals & Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sprott Active Metals & Miners ETF?

Самая низкая цена Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) за год составила 19.88. Сравнение с текущими 28.19 и 19.88 - 34.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения METL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций METL?

В прошлом Sprott Active Metals & Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.65 и 41.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.55 28.25
Годовой диапазон
19.88 34.39
Предыдущее закрытие
27.65
Open
27.55
Bid
28.19
Ask
28.49
Low
27.55
High
28.25
Объем
47
Дневное изменение
1.95%
Месячное изменение
17.17%
6-месячное изменение
-11.99%
Годовое изменение
41.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%