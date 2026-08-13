METL: Sprott Active Metals & Miners ETF
今日METL汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点27.95和高点28.24进行交易。
关注Sprott Active Metals & Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
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- H4
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常见问题解答
METL股票今天的价格是多少？
Sprott Active Metals & Miners ETF股票今天的定价为28.14。它在27.95 - 28.24范围内交易，昨天的收盘价为28.19，交易量达到28。METL的实时价格图表显示了这些更新。
Sprott Active Metals & Miners ETF股票是否支付股息？
Sprott Active Metals & Miners ETF目前的价值为28.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.27%和USD。实时查看图表以跟踪METL走势。
如何购买METL股票？
您可以以28.14的当前价格购买Sprott Active Metals & Miners ETF股票。订单通常设置在28.14或28.44附近，而28和-0.07%显示市场活动。立即关注METL的实时图表更新。
如何投资METL股票？
投资Sprott Active Metals & Miners ETF需要考虑年度范围19.88 - 34.39和当前价格28.14。许多人在以28.14或28.44下订单之前，会比较16.96%和。实时查看METL价格图表，了解每日变化。
Sprott Active Metals & Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sprott Active Metals & Miners ETF的最高价格是34.39。在19.88 - 34.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Active Metals & Miners ETF的绩效。
Sprott Active Metals & Miners ETF股票的最低价格是多少？
Sprott Active Metals & Miners ETF（METL）的最低价格为19.88。将其与当前的28.14和19.88 - 34.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
METL股票是什么时候拆分的？
Sprott Active Metals & Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.19和41.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.19
- 开盘价
- 28.16
- 卖价
- 28.14
- 买价
- 28.44
- 最低价
- 27.95
- 最高价
- 28.24
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 16.96%
- 6个月变化
- -12.14%
- 年变化
- 41.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%