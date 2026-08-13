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METL: Sprott Active Metals & Miners ETF

28.14 USD 0.05 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日METL汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点27.95和高点28.24进行交易。

关注Sprott Active Metals & Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

METL股票今天的价格是多少？

Sprott Active Metals & Miners ETF股票今天的定价为28.14。它在27.95 - 28.24范围内交易，昨天的收盘价为28.19，交易量达到28。METL的实时价格图表显示了这些更新。

Sprott Active Metals & Miners ETF股票是否支付股息？

Sprott Active Metals & Miners ETF目前的价值为28.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.27%和USD。实时查看图表以跟踪METL走势。

如何购买METL股票？

您可以以28.14的当前价格购买Sprott Active Metals & Miners ETF股票。订单通常设置在28.14或28.44附近，而28和-0.07%显示市场活动。立即关注METL的实时图表更新。

如何投资METL股票？

投资Sprott Active Metals & Miners ETF需要考虑年度范围19.88 - 34.39和当前价格28.14。许多人在以28.14或28.44下订单之前，会比较16.96%和。实时查看METL价格图表，了解每日变化。

Sprott Active Metals & Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sprott Active Metals & Miners ETF的最高价格是34.39。在19.88 - 34.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Active Metals & Miners ETF的绩效。

Sprott Active Metals & Miners ETF股票的最低价格是多少？

Sprott Active Metals & Miners ETF（METL）的最低价格为19.88。将其与当前的28.14和19.88 - 34.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

METL股票是什么时候拆分的？

Sprott Active Metals & Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.19和41.27%中可见。

日范围
27.95 28.24
年范围
19.88 34.39
前一天收盘价
28.19
开盘价
28.16
卖价
28.14
买价
28.44
最低价
27.95
最高价
28.24
交易量
28
日变化
-0.18%
月变化
16.96%
6个月变化
-12.14%
年变化
41.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%