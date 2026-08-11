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MEMX: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China
Курс MEMX за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.40, а максимальная — 46.64.
Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MEMX сегодня?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China (MEMX) сегодня оценивается на уровне 46.64. Инструмент торгуется в пределах 46.40 - 46.64, вчерашнее закрытие составило 46.52, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEMX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China в настоящее время оценивается в 46.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.60% и USD. Отслеживайте движения MEMX на графике в реальном времени.
Как купить акции MEMX?
Вы можете купить акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China (MEMX) по текущей цене 46.64. Ордера обычно размещаются около 46.64 или 46.94, тогда как 13 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEMX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MEMX?
Инвестирование в Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China предполагает учет годового диапазона 38.66 - 51.43 и текущей цены 46.64. Многие сравнивают 3.90% и 6.83% перед размещением ордеров на 46.64 или 46.94. Изучайте ежедневные изменения цены MEMX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China?
Самая высокая цена Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China (MEMX) за последний год составила 51.43. Акции заметно колебались в пределах 38.66 - 51.43, сравнение с 46.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China?
Самая низкая цена Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China (MEMX) за год составила 38.66. Сравнение с текущими 46.64 и 38.66 - 51.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEMX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MEMX?
В прошлом Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.52 и 7.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.52
- Open
- 46.40
- Bid
- 46.64
- Ask
- 46.94
- Low
- 46.40
- High
- 46.64
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 3.90%
- 6-месячное изменение
- 6.83%
- Годовое изменение
- 7.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%